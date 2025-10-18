Violencia en Sinaloa: Agresión armada deja a menor muerto y cuatro heridos en Navolato

Navolato, Sinaloa.- Un ataque armado ocurrido en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, dejó como saldo preliminar a un menor de 14 años de edad sin vida y cuatro lesionados más, en hechos registrados durante la tarde de este sábado 18 de octubre de 2025. Los primeros informes indican que, al momento de la violenta agresión, las víctimas se encontraban dentro de un domicilio ubicado en la colonia Las Cañitas.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Alexis 'N', de 14 años. Mientras que los heridos fueron identificados como Luis Ángel 'N', de 22 años; Victorino 'N', de 36 años; Norberto 'N', de 57 años, y Carlos Fernando 'N', de 44 años. Trascendió que el violento hecho se desarrolló en un domicilio que se localiza en las calles Plan de Ayala y Quinta, a unos metros de la pista aérea La Luna y de la carretera La 20.

Las cinco personas estaban en el inmueble que se localiza en la calle Plan de Ayala y Quinta de dicha colonia, cuando llegaron sicarios que dispararon en repetidas ocasiones y el adolescente falleció instantáneamente junto a unas motocicletas que estaban afuera del domicilio", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este atentado.

A través de una llamada realizada a las líneas de emergencias del 9-1-1, vecinos del sector alertaron a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, por lo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía Municipal se trasladaron hacia el sitio, en donde confirmaron la presencia de la víctima mortal y los heridos. Personal médico se encargó de trasladar a los afectados a un hospital cercano para recibir atención médica.

El reporte preliminar indica que los perjudicados sufrieron heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, las cuales no ponen en riesgo sus vidas. Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de las diligencias correspondientes, en tanto el cuerpo del menor fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley.

uD83DuDC94 Luto en Navolato, Sinaloa: Alexis, un adolescente originario de una familia de jornaleros, perdió la vida de la forma más injusta: víctima de una bala perdida mientras regresaba de la tienda, con una bolsa de frituras en la mano. uD83DuDD4A?



