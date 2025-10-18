Violencia en Sonora: Hombre choca y ataca a balazos a tres menores de edad en Nogales

Nogales, Sonora.- En hechos registrados el viernes 17 de octubre de 2025, tres menores de edad fuero víctimas de una agresión armada cuando circulaban a bordo de sedán de la marca Mitsubishi, de color blanco y modelo 2014, en el municipio de Nogales, Sonora. Los primeros reportes indican que el agresor, quien se movilizaba en un automóvil con reporte de rojo en el extranjero, impactó el vehículo de los jóvenes e intentó ejecutarlos a balazos.

De acuerdo con el reporte oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 12:27 horas, cuando una patrulla circulaba por la prolongación de la avenida Obregón, a la altura de la delegación sur de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, en donde observaron el automóvil sedán que presentaba impactos de bala en su carrocería. Fue en ese momento que los oficiales le marcaron el alto a la unidad siniestrada.

Del auto descendieron una persona del sexo masculino de 17 años, así como dos mujeres de 16 y 13 años que iban como pasajeras. En su testimonio, el conductor relató que, al momento de llegar a la altura del semáforo de acceso a la colonia Villa Sonora, un coche sedán Chevrolet Malibú, modelo reciente y de color negro, comenzó a golpear su defensa trasera en múltiples ocasiones. A pesar de esto, el joven chofer continuó su camino.

Elementos de Seguridad Pública Municipal atendieron el violento hecho.

Una vez en el semáforo del entronque con el acceso a la colonia Colinas del Yaqui, el atacante se bajó del vehículo y sacó un arma de fuego que detonó en varias ocasiones contra las víctimas, para posteriormente subir de nueva cuenta a su automóvil y huir del lugar con rumbo hacia el norte de la ciudad fronteriza. El responsable fue descrito por los afectados como un hombre de complexión robusta, que que vestía pantalón negro y una sudadera negra con blanco.

A través de radiofrecuencia, los agentes recibieron la alerta de que el Malibú, con placas extranjeras, se encontraba estacionado en el parqueadero de la terminal de autobuses Los Mayitos. A su arribo, los uniformados confirmaron que con la puerta abierta del lado del piloto y presentaba daños por ponchadura en una de las llantas delanteras. Finalmente, los elementos de la Policía Municipal de Nogales corroboraron que la unidad contaba con reporte de robo en Arizona.

Fuente: Tribuna del Yaqui