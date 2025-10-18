Ya se sabe quiénes son las VÍCTIMAS MORTALES del trágico accidente en Guaymas-Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La madrugada del pasado viernes 17 de octubre de 2025 ocurrió un accidente de un autobús de pasajeros en la carretera Guaymas-Hermosillo. El hecho causó un gran impacto entre la sociedad por la forma en que sucedió y la cantidad de afectados. Lo anterior se debe a que se reportan 24 lesionados y siete víctimas mortales, entre las que se encuentran dos niñas y tres mujeres.

Hace un par de horas, en TRIBUNA, se compartió la lista preliminar de los heridos; además, se confirmó que entre los fallecidos se identificó a Fátima Guadalupe Cuevas Salazar, jefa de Recursos Humanos del Hospital del IMSS Bienestar, así como también a Antonio André Morales Rivera, de 17 años de edad, quien era un destacado alumno y deportista del Cobach plantel Navojoa.

Recientemente se reveló la lista completa de personas que perdieron la vida en este incidente, el cual todavía se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Entre las hipótesis más fuertes se señala que la tragedia pudo haber ocurrido porque el chofer se quedó dormido. Es importante mencionar que ambos conductores se dieron a la fuga y hasta el momento no han sido localizados.

Lista completa de pasajeros

Listado de víctimas mortales:

Guillermina Rubio Arriaga, inició el viaje en Guaymas con destino Hermosillo (asiento número 2). Fátima Guadalupe Cuevas Salazar, inició el viaje en Guaymas con destino Hermosillo (asiento número 1). Soledad Arroyo Ayala, inició el viaje en Guaymas con destino Hermosillo (asiento número 32). Rosa Carmina Reyna Sandoval, inició el viaje en Guasave con destino Hermosillo (asiento número 20). Antonio Morales Rivera, inició el viaje en Navojoa con destino Hermosillo (asiento número 5). Nuria Nahomí Pérez, de ocho años, inició el viaje en Culiacán con destino Hermosillo. Daylin Fierro, identificada como una menor de edad de la cual aún se desconocen mayores datos.

Este caso encendió las alarmas de las autoridades locales, quienes aprovecharon para hacer un llamado a respetar todos los lineamientos de tránsito con el fin de que tragedias como esta no se repitan. Nuestro medio de comunicación permanecerá al pendiente de cualquier actualización, pues se espera que en los próximos días la Fiscalía estatal ofrezca nuevos detalles sobre los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui