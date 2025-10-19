Abandonan a ejecutado a balazos en el área de urgencias de un hospital en Navolato

Navolato, Sinaloa.- La tarde de este domingo 19 de octubre de 2025, el cuerpo de un ejecutado a balazos fue abandonado en el área de urgencias de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. El lamentable hecho generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado preliminarmente como Rigoberto 'N', de entre 30 a 35 años de edad aproximadamente y vecino del poblado de La Laguna de Batauto. Se dijo que el fallecido es de complexión regular y tez morena, quien vestía, una playera de color negro, un pantalón de mezclilla azul y unos tenis negros al momento de ser dejado en el exterior del nosocomio alrededor de las 16:00 horas.

Según los datos el reporte se registró minutos antes de las 4 de la tarde cuando el centro de mando fue notificado por el personal médico de dicha institución de salud sobre la presencia de un cuerpo sin vida masculino que había sido abandonado en la entrada a urgencias por sujetos desconocidos que lo trasladaron a bordo de un vehículo del que no se dieron a conocer características minutos antes del reporte", detalló el medio anteriormente citado.

Abandonan cuerpo sin vida en hospital de Villa Juárez.

Un hombre fue dejado en la entrada de urgencias del Seguro Social por sujetos que huyeron del sitio.

Tras ser alertados, elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como efectivos del Ejército Mexicano, se dieron cita en el lugar de los hechos y confirmaron la presencia del cuerpo, por lo que procedieron a resguardar el perímetro. En tanto, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes y confirmó que el sujeto presentaba al menos dos impactos de arma de fuego en el tórax.

En otro hecho registrado durante este domingo en el municipio de Navolato, vecinos de la colonia Alcanfores reportaron un ataque armado en la zona y señalaron que dos personas fueron privadas de la libertad a las 14:00 horas, en la calle Jose Ortiz de Domínguez, entre las avenidas Ignacio Allende e Ignacio López Rayón, frente a un negocio de agua purificada al poniente de la ciudad. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal Preventiva (PEP) atendieron el reporte.

¡Encontraron un carro con impactos de bala! Tras registrarse balacera la tarde de este domingo en la colonia Alcanfores de la ciudad de Navolato se movimizaron los elementos de seguridad y localizaron un auto con impactos de bala; de manera extraoficial se dijo que dos

