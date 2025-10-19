Accidente en San Carlos, Sonora, deja una víctima hospitalizada; es una adulta mayor

San Carlos, Sonora.- Los accidentes siguen a la orden del día en el estado de Sonora, especialmente en esta época otoñal, cuando el número de fiestas y consumo de bebidas embriagantes aumenta. Ante esta situación, las autoridades hacen un llamado a la población a circular con precaución para evitar siniestros, como el ocurrido esta noche en el bulevar Tatakawi, en inmediaciones de San Carlos, municipio de Guaymas.

La noche de este sábado 18 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, se movilizaron en inmediaciones del bulevar Tetakawi a la altura del kilómetro ocho, luego de que se reportara un fatal accidente vehicular: una señora que presuntamente circulaba a exceso de velocidad no miró un tope y, al pasarlo, perdió el control de su unidad, un auto particular.

El automóvil colisionó contra un árbol talla pequeña y un cactus, y quedó arriba de una guarnición, del otro lado del bulevar. Por fortuna, el automotor no sufrió daños graves, sin embargo, el siniestro fue tal que vecinos dieron aviso a las autoridades. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Guaymas, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima.

Por fortuna, la conductora de la unidad no sufrió heridas graves, sin embargo, debido a que tuvo una crisis nerviosa, fue llevada a un nosocomio de la localidad. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál es su estado de salud. En tanto, la escena del accidente quedó resguardada por las autoridades, a la par que otros elementos cuidaron la circulación en la zona. El vehículo involucrado, momentos más tarde, fue removido del sitio.

Las autoridades hicieron un llamado a todos los conductores de Sonora, y en especial de la zona turística de San Carlos, a tomar precauciones al momento de ir en el volante, para así evitar siniestros mortales. Cualquier novedad de este caso será reportada por TRIBUNA más tarde, aunque al momento las autoridades no han emitido un comunicado sobre este accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui