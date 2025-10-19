Alcalde electo y su equipo sufren asalto tras entregar ayuda a damnificados en Veracruz

Misantla, Veracruz.- René Omar Jaén Domínguez, presidente municipal electo de Misantla, Veracruz, por el partido Movimiento Ciudadano, informó que él y su equipo colaborador fueron víctimas de un asalto con violencia la noche de este 18 de octubre. El hecho ocurrió en el entronque carretero con el municipio de Tihuatlán, mientras regresaban de entregar víveres y apoyos a las familias afectadas por las recientes inundaciones en la zona norte del Estado.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Jaén Domínguez detalló que los asaltantes los despojaron de varios objetos de valor. "Tuvimos un incidente [...] fuimos víctimas de asaltantes que nos quitaron una camioneta, además de equipo fotográfico y celulares. Esto fue con violencia", relató el alcalde electo, señalando que las personas afectadas eran voluntarios que acudieron a la región con la única intención de ayudar.

A pesar de la gravedad del suceso, confirmó que todos salieron ilesos. "No pasó un tema que nos dañara nuestra vida, la vida de mis amigos", aseguró, poniendo en perspectiva la pérdida material frente a la integridad de las personas. En su mensaje, reflexionó sobre el contraste entre la solidaridad ciudadana y la delincuencia, destacando que, si bien la mayoría de las personas tienen buenas intenciones, existen individuos "que ponen en riesgo nuestra vida".

La jornada solidaria antes del asalto había sido documentada por el propio Jaén Domínguez horas antes. Su equipo, a bordo de una caravana de aproximadamente 15 vehículos, había distribuido ayuda en tres colonias del municipio de Álamo. Los apoyos, que incluían desde despensas hasta herramientas como palas y picos, fueron donados en su mayoría por ciudadanos de Misantla.

Nos vamos satisfechos, tristes por la situación en la que se encuentran, pero contentos por ver la ayuda que ha llegado", comentó en una grabación previa.

uD83DuDEA8El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, denunció haber sido asaltado junto a su equipo tras entregar víveres en Poza Rica.



Relató que los delincuentes los interceptaron en una gasolinera de Tihuatlán, donde fueron encañonados y despojados de un vehículo y pertenencias.… pic.twitter.com/oTG8c13fme — Azucena Uresti (@azucenau) October 19, 2025

Todo esto sucede tras la grave emergencia provocada por las lluvias del pasado 9 y 10 de octubre, que, según informes oficiales, dejaron un saldo de 76 fallecidos en los Estados de Veracruz, Puebla, Querétaro e Hidalgo, además de miles de damnificados.

