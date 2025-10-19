Alerta en Cajeme: Dejó a su bebé dormido, salió de su hogar y no se sabe nada de ella

Cajeme, Sonora.- La comunidad de Cajeme, Sonora, se encuentra en alerta ante la desaparición de Wendy, quien salió de su domicilio desde la noche del sábado 18 de octubre de 2025 y desde ese momento se ha tenido contacto con ella. Durante el transcurso de este domingo 19 de octubre, familiares y seres cercanos de la joven han pedido apoyo ciudadano para dar con su paradero lo antes posible.

En el reporte que comenzó a circular en redes sociales no se especificó en qué colonia fue vista por última vez, ni tampoco se compartieron rasgos particulares o datos importantes sobre ella que puedan facilitar su localización. Sin embargo, según el testimonio de sus familiares, Wendy dejó a su bebé de un año dormido en casa antes de salir y no informó a nadie a dónde se dirigía. Por el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

Hasta el momento, se desconoce cualquier pista sobre su ubicación, lo que ha generado preocupación entre quienes la conocen. Los seres queridos de la fémina hacen un llamado a la comunidad para reportar cualquier información relacionada a las líneas de emergencias del 9-1-1 o, bien, comunicarse a la corporación policíaca más cercana. Un mensaje, una llamada o una simple compartida puede ser la clave para que el joven pueda regresar con bien a su casa.

Hasta la publicación de esta nota periodística, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora han emitido alguna ficha de búsqueda. Sin embargo, el caso de Wendy se une a otros más que se han registrado en la localidad en los últimos días.

Localizan a músicos originarios de Ciudad Obregón

En otro caso similar ocurrido hace unos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la localización con vida de cuatro músicos que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de octubre, esto luego de perder comunicación con sus respectivas familias. Los jóvenes originarios de Ciudad Obregón fueron identificados como Mario 'N', de 20 años de edad; Fernando 'N', de 27 años; Pablo Eduardo 'N', de 21 años, y Dan Misael 'N', de 23 años.

-No fueron víctimas de ningún delito, habían estado conviviendo en una playa de Huatabampo y posteriormente, mientras transitaban por Navojoa, fueron detenidos por una falta administrativa



Fuente: Tribuna el Yaqui