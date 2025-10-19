Apareció en Hermosillo: Adriana de los Ángeles era buscada desde septiembre en Mexicali

Hermosillo, Sonora.- Adriana de los Ángeles Obeso Cota, una mujer de 27 años de edad, cuya desaparición fue reportada en Mexicali, Baja California, fue localizada con vida en Hermosillo, Sonora. La noticia fue confirmada este domingo 19 de octubre por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora a través de una publicación en sus redes sociales, donde detallaron que la fémina pudo reunirse de nuevo con sus familiares.

Según la información proporcionada por el colectivo, Adriana Obeso se encontraba en bien de salud y fue puesta bajo resguardo en un albergue temporal. La localización fue posible gracias a la colaboración de la ciudadanía y la coordinación entre organizaciones civiles y autoridades estatales. "Adriana estaba en calidad de desaparecida desde el día 5 de septiembre en Mexicali y el día de ayer fue localizada con vida en Hermosillo", detalla el comunicado.

La ficha de búsqueda original, emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Baja California, indicaba que Obeso Cota fue vista por última vez el pasado 5 de septiembre. El reporte describía sus características físicas, como su complexión delgada, 1.55 metros de estatura, cabello castaño oscuro y un tatuaje con la leyenda "Adriana" en la pierna izquierda, datos que fueron cruciales para su identificación.

En su comunicado, Madres Buscadoras de Sonora agradecieron el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora por su rápida respuesta para asegurarle un refugio seguro mientras se contactaba con sus familiares para hacer posible el reencuentro. Asimismo, el colectivo extendió un agradecimiento especial a la comunidad, señalando la importancia de su participación en este tipo de hechos.

Gracias a las personas que confían en las Madres Buscadoras y nos hacen esas llamadas anónimas, podemos ayudar a más familias a tener paz", concluyó el mensaje.

Fuente: Tribuna