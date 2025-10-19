Apuñalan a hombre y lo hallan muerto frente a un domicilio en Guadalupe, Nuevo León

Guadalupe, Nuevo León.- Tirado en plena vía pública y rodeado de un charco de sangre, vecinos de la colonia Unión Modelo encontraron el cuerpo de un hombre sin vida afuera de un domicilio, en hechos registrados en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hoy occiso presentaba diversas heridas de arma blanca en su superficie corporal al momento de ser localizado, por lo que se solicitó el apoyo de las autoridades competentes.

De acuerdo con información recabada por Telediario Monterrey, el sujeto fallecido se encontraba en el exterior de una vivienda que se ubica en el cruce de las calles Peral y Chavacano, en donde vecinos alertaron sobre un hombre gravemente herido. Versiones extraoficiales señalan que el homicidio del individuo, identificado de forma preliminar como Nicandro 'N', de entre 30 a 35 años de edad aproximadamente, se derivó de una posible discusión con su victimario.

La víctima fue identificada como Nicandro de 30 a 35 años, quién al momento de su muerte vestía una playera roja y pantalón de mezclilla azul. Una fuente reveló que también presentaba un golpe en la cabeza y sangre en la boca", explicó el medio anteriormente citado con respecto al tipo de vestimenta que portaba el afectado al momento de ser privado de la vida.

Trascendió de forma preliminar que el hoy occiso fue identificado como Nicandro 'N'.

Créditos: Posta Nuevo León

Atendiendo el llamado, elementos de Policía Municipal de Guadalupe arribaron al lugar de los hechos y se percataron de que la víctima estaba tendida debajo de una camioneta. con diversas heridas de arma blanca y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, los uniformados procedieron a acordonar el perímetro para resguardar la escena del crimen y notificaron a la autoridad correspondiente.

Finalmente, agentes ministeriales realizaron las primeras diligencias para esclarecer los hechos e integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas a causa de este suceso, pero las autoridades continúan recabando evidencias y testimonios para determinar las causas del ataque y dar con él o los responsables. Se espera que en las próximas horas se comparta un informe detallado y actualizado del caso.

uD83DuDEA8#SEGURIDAD | Encuentran a un hombre sin vida en Guadalupe.



El hallazgo del cadáver se registró esta mañana en las calles Peral y Chabacano en la Colonia Unidad Modelo. @MtyFollow pic.twitter.com/ihIbHNTOCP — El Porvenir MX (@PorvenirMx) October 19, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui