Capturan a presunto homicida de exalcaldesa en Colima; le disparó desde una motocicleta

Colima, Colima.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima informó este domingo sobre un avance importante en la investigación del homicidio de Gabriela Mejía Martínez, exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc. Las autoridades confirmaron la captura de Felipe de Jesús 'N', quien está señalado como el probable responsable del crimen ocurrido el pasado 14 de octubre, donde la mujer fue agredida a balazos.

La detención se materializó tras una orden de aprehensión ejecutada por la Policía de Investigación. Este resultado, según detalló la FGE, es producto de un operativo coordinado que involucró a diversas corporaciones de seguridad a nivel estatal y federal. La investigación se sustentó en la recopilación de testimonios, el análisis de evidencia física encontrada en el lugar de los hechos y, de manera crucial, el examen de material videográfico.

Las grabaciones de las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) fueron ayudaron a identificar la ruta y las características de los agresores. El suceso que conmocionó a la comunidad tuvo lugar a plena luz del día en la colonia El Cariño, de Cuauhtémoc. En ese instante, Gabriela Mejía se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada y atacada con armas de fuego.

Los primeros informes indicaron que los responsables se desplazaban a bordo de una motocicleta, desde la cual perpetraron la agresión antes de darse a la fuga. En el suceso, además del fallecimiento de la exfuncionaria, un hombre que la acompañaba resultó herido de bala. Tras su captura, Felipe de Jesús 'N' fue puesto a disposición del juez que solicitó su detención para iniciar el proceso judicial correspondiente.

FGE CUMPLIMENTA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PRESUNTO RESPONSABLE EN CRIMEN CONTRA LA EXPRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC



Más información: https://t.co/YUrIW9Cvgk pic.twitter.com/kNCycaWw75 — Fiscalía Colima (@FiscaliaColima) October 19, 2025

El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer por completo el móvil del crimen, determinar si existen más personas involucradas y definir la situación jurídica del imputado. El homicidio de Mejía Martínez generó una fuerte reacción en el ámbito político. Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido al que pertenecía la exalcaldesa, condenó el acto.

A su vez, exigió a las autoridades una investigación expedita y transparente para llevar a los responsables ante la justicia. Moreno describió a Mejía no solo como una figura política, sino como una servidora pública comprometida con su comunidad, destacando su labor como Presidenta Estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.

La opinión pública nacional se ha centrado nuevamente en el estado de Colima a raíz del trágico homicidio de Gabriela Mejía, quien en el pasado fue presidenta municipal de Cuauhtémoc y actualmente se desempeñaba como regidora. pic.twitter.com/zVRJ45GNW2 — La Britany (@LaBritanySV) October 16, 2025

Fuente: Tribuna y FGE Colima