Dejan narcomensaje: Hallan a un asesinado a balazos en sector Tres Ríos de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche de este domingo 19 de octubre de 2025 se localizó un cuerpo sin vida frente a un conocido restaurante del sector Tres Ríos, ubicado al poniente de Culiacán, Sinaloa, en donde se confirmó que se encontró una persona del sexo masculino ejecutado a balazos, atado de las manos, con el rostro cubierto y junto a un presunto narcomensaje escrito en una cartulina. El hallazgo causó una intensa movilización de las diferentes corporaciones policíacas.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso aún no ha sido identificado, pero se dijo que vestía un pantalón oscuro y que tenía el rostro cubierto con su propia camisa de color azul. Trascendió que el cadáver se encontraba sentado y recargado sobre una pared, además en sus piernas tenía una lona color blanca con un mensaje intimidante, cuyo contenido se desconoce por el momento.

El hallazgo se registró alrededor de las 18:30 horas de la tarde, cuando se alertaba al sistema de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo asesinado frente a un conocido restaurante de hamburguesas ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso y que, además, tenía una cartulina encima", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en caso.

#ÚltimahorauD83DuDEA8uD83DuDE94| Amarrado y con mensaje en una lona hallan ejecutado a un hombre en el sector Tres Ríos en #Culiacán. El cuerpo fue localizado frente a un conocido restaurante ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso. pic.twitter.com/cmXfWQk1TO — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 20, 2025

Tras ser alertados, elementos de la Policía Municipal de Culiacán y del Ejército Mexicano arribaron al lugar de los hechos, quienes confirmaron la presencia del sujeto asesinado, por lo que procedieron a delimitar el perímetro. Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa que se encargó de las diligencias correspondientes, además de realizar las averiguaciones previas de este nuevo homicidio registrado en la capital sinaloense.

Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le harán las pruebas de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea identificado y reclamado oficialmente por sus familiares. Este caso se une al hallazgo de dos ejecutados en el camellón de la Carretera Internacional México 15, en las inmediaciones del entronque con el camino que conduce al Condado de San Francisco.

uD83DuDEA8uD83DuDCF8 | Abandonan el cuerpo de un hombre amarrado y con el rostro cubierto frente a un negocio de comida rápida del sector Tres ríos en Culiacán pic.twitter.com/KnCOtNyF3j — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) October 20, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui