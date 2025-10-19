Desaparecido en Cajeme: Piden ayuda para localizar a Jesús Esteban Esquer Armenta

Cajeme, Sonora.- Familiares y colectivos de búsqueda lanzaron un llamado urgente para localizar a Jesús Esteban Esquer Armenta, quien fue reportado como desaparecido este domingo pasado 19 de octubre de 2025 en la zona urbana de la comisaría Marte R. Gómez, popularmente conocida como Tobarito, la cual se ubica en el municipio de Cajeme. No se han tenido noticias sobre su paradero, lo que ha encendido las alarmas entre los grupos que trabajan día a día en la búsqueda de personas desaparecidas en la región.

A través de una publicación en redes sociales, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C. difundió la ficha de localización e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a encontrarlo. El colectivo insistió en que todos los datos proporcionados serán anónimos y confidenciales, destacando la importancia de la colaboración social en estos casos, donde cada pista puede marcar la diferencia.

"Sin bajar los brazos, sin rendirnos… hasta encontrarte, hasta traerte a casa", expresaron las buscadoras en la publicación, reafirmando su compromiso con la causa y la esperanza de reunir nuevamente a Jesús Esteban con sus familiares y seres cercanos. Las labores de búsqueda continúan activas en distintos puntos del municipio, mientras su entorno familiar mantiene viva la fe en que pronto pueda regresar con bien.

Cabe mencionar que no se han brindado datos sobre sus señas particulares ni se ha detallado la vestimenta que Jesús Esteban Esquer Armenta portaba al momento de su desaparición. Las personas que cuenten con información sobre su posible paradero pueden comunicarse de manera anónima y confidencial al número telefónico 644 127 7784, o bien, enviar un mensaje directo a la página oficial de Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C.,

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora han emitido alguna ficha de búsqueda, por lo que se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades correspondientes en torno al caso de Jesús Esteban Esquer Armenta.

