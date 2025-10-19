Doble ejecución a balazos: Localizan cuerpos violentados y atados al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este domingo 19 de octubre de 2025, dos cuerpos sin vida fueron localizados en la salida norte de Culiacán, Sinaloa, más específicamente en las inmediaciones del entronque con el camino que conduce al Condado de San Francisco. Al momento del hallazgo, las autoridades confirmaron que los hombres fueron ejecutados a balazos, presentaban huellas de tortura y se encontraban atados de las manos.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el hecho se registró en el camellón de la Carretera Internacional México 15. En primera instancia se dijo que los occisos son dos masculinos de aproximadamente 35 a 40 años de edad: uno de ellos vestía una sudadera color gris y un short color beige, tenía por cinturón una soga de color amarillo y estaba descalzo, mientras que el otro llevaba puesto una playera negra y un pantalón de mezclilla azul.

El hallazgo se registró minutos antes de las 07:00 horas en las inmediaciones del Condado de San Francisco, en el camellón de la carretera México 15 (Libre Culiacán-Los Mochis), cuando conductores que circulaban por la zona dieron aviso al 911 sobre dos hombres asesinados", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) de la División de Carreteras se movilizaron a la ubicación, en donde constataron el doble homicidio y procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla para preservar la escena del crimen. Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), también acudieron para ayudar con las labores en el área.

Posteriormente dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en la zona, mientras que agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, los cadáveres fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizarán las pruebas de ley.

uD83DuDEA8Localizan a dos hombres asesinados a balazos en el camellón de la carretera México 15, al norte de Culiacán, frente a la entrada de el Condado San Francisco; las víctimas no han sido identificadas pic.twitter.com/emdceZLpDn — Contacto Revista (@ContactoRevist) October 19, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui