Entró a un cajero para sacar dinero y no volvió: Sicarios asesinan a hombre en la Peralvillo, CDMX

Ciudad de México.- La violencia no descansa en la Ciudad de México (CDMX). La madrugada de este domingo, un hombre fue asesinado a balazos dentro de una sucursal bancaria ubicada en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el sector centro de la capital mexicana. De acuerdo con los primeros reportes policiales, la víctima fue agredida por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta y huyeron.

Los reportes de las autoridades indican que el ataque ocurrió durante las primeras horas de este domingo 19 de octubre, en las inmediaciones un banco situado sobre la calzada de Guadalupe, esquina con calle Beethoven. Según detallaron, el hecho fue reportado tras activarse la alarma de la sucursal, aparentemente debido a la ruptura de uno de los cristales del inmueble.

Autoridades investigan este nuevo homicidio en la Peralvillo. Foto: Facebook

Al llegar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron a un hombre inconsciente tendido boca arriba en el área de cajeros automáticos, por lo que pidieron apoyo a paramédicos. Socorristas de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc se hicieron presentes, no obstante, confirmaron el deceso del hombre, quien tenía entre 35 y 40 años de edad y presentaba al menos dos heridas de bala en el rostro.

La zona de la balacera quedó acordonada para permitir el ingreso de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes localizaron alrededor de 10 casquillos percutidos en la escena del crimen.

De manera inmediata se desplegó un operativo en la zona con apoyo de cámaras del Centro de Comando y Control (C2), las cuales captaron a los agresores huyendo en una motocicleta color negro. A pesar del seguimiento en tiempo real, no fue posible dar con su paradero.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) abrieron una carpeta por homicidio doloso y continúan recabando indicios que permitan identificar a los responsables. Las autoridades también revisan grabaciones de cámaras particulares cercanas al lugar para fortalecer las líneas de investigación.

Hasta el momento no se ha confirmado si el ataque estuvo relacionado con un intento de asalto o si se trató de una agresión directa. La FGJ-CDMX informó que los peritos en criminalística y balística forense realizarán los análisis correspondientes para establecer la mecánica de los hechos y determinar la trayectoria de los disparos.

