Fiesta termina en violencia: Tras discusión, sujeto protagoniza balacera en Nuevo León

Santa Catarina, Nuevo León.- Durante la madrugada de este domingo 19 de octubre de 2025, un caso violento se registró en un domicilio del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Los primeros informes indican que se reportó una riña en una vivienda ubicada en la colonia Hacienda del Palmar, en donde se celebraba una fiesta. Posterior al conflicto, uno de los asistentes regresó al lugar y realizó detonaciones de arma de fuego contra la fachada de la residencia.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas de este domingo, en una casa situada en Hacienda del Palmar y Hacienda San Mateo, en la mencionada demarcación. Afortunadamente no se han reportado víctimas mortales ni personas lesionadas derivadas de este lamentable suceso, aunque hasta el momento se desconoce la identidad y las características del agresor.

Se informó de manera extraoficial que, tras la discusión, uno de los asistentes salió del lugar visiblemente alterado y amenazó con regresar a 'balacearlos', asegurando que acababa de salir del penal", detalló el medio anteriormente citado con respecto al desarrollo de los hechos en este caso.

Un auto que estaba estacionado en la vivienda presentó impacto de bala.

Créditos: Enfoque Monterrey

El sujeto se retiró del sitio y las cosas transcurrieron de forma normal; sin embargo, aproximadamente a las 6:00 horas, el responsable se presentó en el área y disparó en diversas ocasiones contra la propiedad, así como contra un automóvil que se encontraba estacionado ahí. Elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina atendieron el reporte y se movilizaron a la ubicación, en donde personal de los Servicios Periciales encontraron más de diez casquillos percutidos.

Como parte de las diligencias correspondientes, las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad del área para tratar de identificar al atacante y esclarecer los hechos. El caso será turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, institución que se encargará de deslindar responsabilidades en este acontecimiento, por lo que se espera un informe detallado y actualizado del hecho en las próximas horas o días.

Fuente: Tribuna el Yaqui.