Fingieron ser clientes para asaltar y retener a taxista en Sonora; ya están detenidos

Santa Ana, Sonora.- El caso de un taxista que fue víctima de robo y privación ilegal de la libertad el 3 de mayo de 2025, tuvo un avance importante este mes de octubre. Como resultado de las investigaciones, dos hombres identificados como César 'N', de 49 años de edad, y Antonio de Jesús 'N', de 37 años, fueron arrestados y vinculados a proceso por su presunta participación en los hechos en el municipio de Santa Ana, Sonora.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el proceso judicial se inició después de que el Ministerio Público presentara pruebas que detallan la secuencia de los acontecimientos. Según la carpeta de investigación, todo comenzó cuando la víctima, Rodrigo 'N', un conductor de taxi de 52 años, fue contactado telefónicamente en su domicilio de la colonia Niños Héroes para solicitar un servicio de transporte.

Durante el trayecto, el comportamiento de los pasajeros cambió drásticamente. Al llegar a un tramo debajo del puente conocido como Río Seco, los individuos adoptaron una actitud agresiva. En ese punto, presuntamente obligaron al conductor a entregar las llaves de su vehículo y lo forzaron a moverse al asiento del copiloto. Después, los acusados tomaron el control del automóvil y condujeron en contra de la voluntad de la víctima por diferentes puntos de la carretera.

Se estableció que mantuvieron al taxista retenido durante aproximadamente 20 minutos en un paraje, profiriendo amenazas verbales para mantenerlo sometido. Durante este tiempo, lo despojaron de 20 dólares y 3 mil pesos en efectivo, y además lo coaccionaron para que comprara bebidas alcohólicas. Tras la ejecución de las órdenes de aprehensión, se realizaron las audiencias correspondientes donde la Fiscalía presentó las evidencias recabadas.

El juez de control consideró que existían elementos suficientes para iniciar un proceso legal contra César 'N' y Antonio de Jesús 'N' por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo con violencia. Como medida cautelar, se les dictó prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán detenidos mientras continúa el proceso.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora