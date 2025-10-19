FUERTE accidente: Hombre intenta ganarle el paso al tren en Sonora y termina embestido

Empalme, Sonora.- La noche de este sábado 18 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal se movilizaron en inmediaciones del municipio de Empalme, luego de que se reportara un accidente ferroviario en la colonia Bellavista: Un tren de carga impactó contra un vehículo particular que intentó ganarle el paso al ferrocarril. Por fortuna, este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 18 de octubre, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, a la altura del tramo Bellavista–Kilómetro 2, justo a un costado del conocido negocio de mariscos El Güero. Testigos señalaron que el conductor de un automóvil tipo sedán, marca Nissan Sentra color negro, intentó cruzar las vías justo cuando el tren se aproximaba, lo que derivó en el fuerte impacto que arrastró el vehículo varios metros.

Las autoridades investigan las causas del accidente. Foto: Facebook

Testigos que vieron el accidente dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a escena agentes de la Policía Municipal de Empalme, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención inmediata al automovilista. Por fortuna, señalaron los socorristas, este no presentó lesiones de gravedad.

Sin embargo, el conductor se negó a ser trasladado a un hospital para una revisión más completa. Personal de la Policía Municipal y de Tránsito resguardó el área y coordinó el retiro del automóvil, el cual terminó con severos daños en su carrocería. En tanto, elementos de Protección Civil y Seguridad Pública delimitaron la zona mientras se realizaban las labores de verificación de seguridad.

Autoridades locales informaron que el tren continuó su marcha una vez que se descartó la existencia de lesionados y se confirmó que no hubo afectaciones a la vía férrea. No obstante, se abrió un informe preliminar para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades, ya que el conductor habría incumplido las medidas de precaución al intentar cruzar sin detenerse ante las señales preventivas. Cualquier novedad será reportada por TRIBUNA.

