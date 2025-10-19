Fuerte EXPLOSIÓN en escuela de Cajeme causa pánico y moviliza a las autoridades

Cajeme, Sonora.- La noche de este sábado, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y personal de Servicios de Emergencia se movilizaron en inmediaciones en la comunidad indígena de Tajimaroa, perteneciente a la Comisaría de Cócorit, en el municipio de Cajeme, luego de que se reportara una explosión en la cocina de una escuela primaria. El incidente alarmó a vecinos y padres de familia, quienes rápidamente alertaron a las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 17 de octubre de 2025 alrededor de las 21:50 horas, tiempo local, en el Plantel Lázaro Cárdenas, ubicado a escasos metros del entronque entre el camino carretero y la Carretera Internacional. La fuerte detonación provocó pánico entre los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Los hechos ocurrieron este sábado en Cajeme. Foto: Facebook

A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme y personal de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), quienes señalaron, en un inicio, que el siniestro habría sido causado por la explosión de un cilindro de gas; sin embargo, más tarde, descartaron esta versión tras realizar una primera evaluación en el sitio.

El titular de la dependencia, Francisco Mendoza Calderón, señaló que la causa fue una acumulación de gas dentro de la cocina, derivada de una válvula de piloto que permaneció abierta, lo que generó una fuga que finalmente detonó por causas aún desconocidas.El funcionario explicó que, hasta el momento, no se ha determinado el punto exacto de ignición que originó la chispa, pero que el caso será investigado este domingo con apoyo del personal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

La cocina del plantel resultó completamente dañada tras el estallido, por lo que Protección Civil consideró necesario evaluar su demolición ante el riesgo que representa para los alumnos y el personal docente. El resto de las instalaciones no sufrió afectaciones significativas, aunque las autoridades no descartaron la posibilidad de suspender clases temporalmente hasta determinar que no existen riesgos para la comunidad escolar.

La Unidad Municipal de Protección Civil confirmó que solo se registraron daños materiales y reiteró que la situación está bajo control. Las autoridades educativas y de protección civil continuarán las investigaciones este domingo 19 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui