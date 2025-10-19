Golpe a La Familia Michoacana: Dan 150 años de prisión a cinco secuestradores en Morelos

Emiliano Zapata, Morelos.- La Fiscalía General del Estado de Morelos comunicó que un proceso judicial resultó en una sentencia de 150 años de prisión para cada uno de los cinco miembros de una célula delictiva. El grupo fue encontrado culpable del delito de secuestro agravado en perjuicio de tres personas en el municipio de Emiliano Zapata. La sentencia acumulada para el grupo supera los 750 años de reclusión.

Los sentenciados son Angélica 'N', alias 'La Angie'; Eusebio de Jesús 'N', conocido como 'El de los Retoños'; Geovanni 'N', alias 'Jovas'; Jadier 'N', apodado 'El Pelón'; y Pedro 'N', alias 'Italika'. Según las investigaciones, estas personas estaban vinculadas con el grupo criminal La Familia Michoacana, que opera en la región. Los hechos por los cuales estos sujetos fueron detenidos se remontan al mes de junio de 2023.

De acuerdo con la cronología expuesta por la Fiscalía estatal, la actividad comenzó cuando Angélica 'N' y otro cómplice privaron de la libertad a una primera víctima, a la que trasladaron a un inmueble en Emiliano Zapata donde ya mantenían cautiva a otra persona. Posteriormente, los cinco miembros del grupo participaron en el secuestro de una tercera víctima, quien era pareja sentimental de una de las personas ya retenidas.

El punto de inflexión en el caso ocurrió el 14 de junio de 2023, cuando uno de los secuestrados logró escapar. La víctima consiguió pedir auxilio a agentes de la Policía Municipal que realizaban un patrullaje en la colonia Lomas de Trujillo. Proporcionó la ubicación exacta de la casa de seguridad, lo que permitió una rápida llegada de las fuerzas del orden. Al ingresar al inmueble, los oficiales liberaron a las dos personas que aún se encontraban secuestradas.

Asimismo, procedieron a la detención los cinco responsables. Tras esto, las autoridades iniciaron la investigación correspondiente, la cual fortaleció la hipótesis de que los implicados formaban parte de una estructura criminal dedicada a delitos de alto impacto. El cúmulo de pruebas presentadas durante el juicio ayudó que el tribunal dictara la máxima sentencia por el delito de secuestro, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Fuente: Tribuna y FGE Morelos