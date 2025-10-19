Justicia 18 años después: Sentencian a Milton por abusar de niña de 9 años en Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- Un proceso penal resultó en una sentencia de 18 años y 6 meses de prisión en contra Milton Eduardo 'N', de 38 años de edad. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la resolución judicial lo declara culpable del delito de abuso agravado, cometido en perjuicio de una fémina, cuya identidad se mantiene reservada para su protección y quien al momento de los hechos era menor de edad.

El veredicto se alcanzó a través de un procedimiento abreviado, una figura jurídica que permite agilizar el proceso judicial. Durante la audiencia correspondiente, tanto la defensa como la Fiscalía manifestaron su acuerdo para optar por esta vía. Como requisito para este procedimiento, el acusado reconoció de manera explícita su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaban, aceptando las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Además de la pena que ya purga en la cárcel, la sentencia incluye sanciones económicas. El juez impuso al sentenciado el pago de una multa por 19 mil 600 pesos, así como una cantidad de 83 mil 356 pesos por concepto de reparación del daño material a la víctima. Las investigaciones del caso, efectuadas con perspectiva de niñez y género, lograron establecer que el delito ocurrió en agosto de 2007, en Magdalena de Kino, Sonora.

En esa fecha, el hoy sentenciado agredió física y íntimamente a la víctima, que en aquel entonces contaba con 9 años de edad, dentro de un domicilio particular de dicho municipio. La acción vulneró la libertad y seguridad sexual de la menor, un bien jurídico protegido por la ley. La FGJES señaló que con esta resolución "reafirma su compromiso institucional de procurar justicia, poniendo especial énfasis en la protección de niñas y adolescentes".

Obtiene FGJES sentencia de 18 años y 6 meses de prisión por de violación, en 2007, en Magdalena de Kino



•La condena impuesta por el Juez se logró en procedimiento abreviado



Magdalena de Kino, Sonora, 19 de octubre de 2025.- En un procedimiento abreviado derivado de las pruebas… pic.twitter.com/Z3VyMm4yHR — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 19, 2025

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora