Madres Buscadoras de Sonora piden al Gobierno Estatal más seguridad en sus búsquedas

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora, a través de su líder Ceci Patricia Flores Armenta, emitió una solicitud urgente al gobernador del Estado, Alfonso Durazo, para que se refuercen los protocolos de seguridad que acompañan a sus integrantes durante las búsqueda de personas desaparecidas. El llamado se hizo este domingo 19 de octubre, durante una de las jornadas que organizaron padres, madres y hermanos de las víctimas.

El detonante de la petición fue la asignación de un solo elemento de la Fiscalía estatal para resguardar a todo el contingente de buscadores, una medida que el colectivo consideró insuficiente y que generó una notable preocupación por la integridad física de los presentes. En un mensaje dirigido al mandatario estatal, Flores Armenta evidenció la desproporción entre el número de personas en el sitio y el personal de seguridad disponible.

Si bien reconoció la sensibilidad y el apoyo que la actual administración ha mostrado hacia las víctimas, señaló que la complejidad y el riesgo de las búsquedas actuales exigen una respuesta institucional más contundente y un compromiso mayor con la protección de quienes realizan esta noble labor. La líder del colectivo enfatizó que la falta de un esquema de seguridad adecuado se está convirtiendo en un obstáculo importante.

El temor, argumentó, paraliza los esfuerzos y pone a las familias en una posición de extrema vulnerabilidad. "El miedo nos está matando. El no poder salir a buscar a nuestros hijos, porque tenemos miedo", expresó Ceci, destacando la contradicción de su situación, los colectivos están asumiendo una responsabilidad que primordialmente corresponde al Estado, pero sin recibir las herramientas básicas para ejecutarla de manera segura.

LA VIDA SIN MIS HIJOS.. ud83dudc94ud83dude2aLa vida sin mis hijos es un dolor que nunca pedu00ed, una herida que se ha quedado abierta en mi... Posted by Madres Buscadoras De Sonora on Thursday, October 16, 2025

Queremos caminar en la búsqueda de nuestros desaparecidos, pero caminar sin miedo y con la seguridad de que vamos a estar seguras para seguir haciendo el trabajo que les corresponde. Lo hacemos por amor a nuestros desaparecidos, pero necesitamos las herramientas para poder seguir con esta búsqueda. Necesitamos a nuestros hijos de vuelta en casa", expresó la activista.

Fuente: Tribuna