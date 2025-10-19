Menor prende fuego a lata de pintura en aerosol y se quema el rostro al norte de Sonora

Nogales, Sonora.- En hechos registrados el viernes 17 de octubre de 2025, un menor de edad sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro tras la explosión de un recipiente de pintura en aerosol que estaba manipulando. Derivado del accidente, la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital ubicado en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, en donde especialistas le brindaron atención médica y, tras la respectiva valoración, descartaron que las lesiones que sufrió pongan en riesgo su vida.

De acuerdo con un informe presentado por la Seguridad Pública Municipal, el incidente se registró a las 20:39 horas del viernes, cuando se recibió el reporte sobre un adolescente de 13 años, cuya identidad por el momento se desconoce. Trascendió que el joven le prendió fuego a una lata de pintura en aerosol, la cual explotó y le causó las heridas anteriormente descritas, en un caso suscitado en una vivienda ubicada en el municipio de Santa Cruz.

Elementos de la Policía Municipal de Nogales acudieron a las instalaciones del Hospital IMSS Siglo XXI y se entrevistaron con la madre del afectado, identificada como Yadira, de 41 años, quien indicó que su hijo había ingresado al nosocomio debido a que se había quemado la parte derecha de la cara. Confirmó que las lesiones fueron consecuencia de la explosión de un recipiente de pintura en aerosol, al que le prendió fuego y este estalló a la altura de la cara.

En otro caso atendido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, oficiales efectuaron la detención de una automovilista, identificada como Elva A. 'N', señalada de atropellar a una adulta mayor sobre el boulevard Lomas del Sol y Loma de las Flores, en la colonia Lomas del Sol. La víctima fue trasladada bordo de una ambulancia hacia el Hospital IMSS Clínica No 5, en donde se dijo que presentaba lesiones que tardan menos de 15 días en sanar

Según el reporte oficial, la conductora de la marca Toyota Camry, modelo 1998 y color gris, no cedió el paso y embistió a la peatón, quien se identificó como Martha E., de 64 años de edad. Los hechos se registraron aproximadamente a las 07:40 horas del pasado jueves 16 de octubre. Derivado de esto, la fémina detenida fue puesta a disposición de la autoridad competente para definir su situación legal.

