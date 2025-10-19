Mujer estadounidense no respeta el alto e impacta su vehículo contra el tren en Sonora

Puerto Peñasco, Sonora.- Este domingo 19 de octubre de 2025 se reportó que la conductora de un vehículo tipo pick-up protagonizó un aparatoso accidente al chocar contra un tren carguero sobre la carretera Puerto Peñasco-Caborca, al norte de Sonora. Los primeros reportes indican que la mujer de origen estadounidense no respetó la señal de alto correspondiente, lo que provocó que se estrellara con la unidad de carga.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron la noche del viernes 17 de octubre de 2025; sin embargo, la información comenzó a circular en redes sociales apenas este domingo. La responsable fue identificada como Beth O., de 61 años de edad y originaria de Arizona, Estados Unidos. Afortunadamente se confirmó que no sufrió lesiones de gravedad, mientras que la camioneta de la marca Dodge, línea Ram, color blanco y modelo 2020, resultó con pérdida total.

Trascendió que el percance se registró aproximadamente a las 21:56 horas del viernes, cuando el vehículo con placas de Columbia, Estados Unidos, que era conducido por la fémina, circulaba de oeste a este sobre la carretera Puerto Peñasco-Caborca. Sin embargo, al llegar a la altura del kilómetro 11+500 en el cruce del ferrocarril, hizo caso omiso al señalamiento e impactó de frente contra la parte lateral del convoy ferroviario de carga propiedad de Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex).

La camioneta resultó con pérdida total.

A su llegada, elementos de la Policía Municipal encontraron la camioneta siniestrada y a una persona del sexo femenino, que al parecer no presentó lesiones de consideración, por lo que procedieron a delimitar el perímetro. En tanto, el tren carguero era operado por un maquinista identificado como Carlos M., quien transitaba sobre los rieles de suroeste a noreste y fue arrastrado alrededor de 35 metros tras la fuerte colisión.

El hecho de tránsito, clasificado como choque con el tren carguero, fue detallado en un Informe Policial Homologado (IPH) para el seguimiento legal correspondiente. Hasta el momento se desconoce si la responsable enfrentará algún tipo de cargo, además de que no se especificó cómo es el estado de salud del maquinista.

