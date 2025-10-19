Niño de 7 años termina en el hospital tras el ataque de perro pitbull al norte de Sonora

Puerto Peñasco, Sonora.- El sábado 19 de octubre de 2025 se registró el ataque de un perro, raza pitbull, contra un niño de 7 años de edad en calles de la colonia Nuevo Peñasco, ubicada en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora. El menor, identificado como Edri 'N', presentó diversas heridas y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano de la localidad para recibir atención, en donde se reportó que se mantiene fuera de peligro.

De acuerdo con un informe oficial, los hechos se registraron aproximadamente a las 10:40 horas del sábado, cuando las líneas de emergencias del 9-1-1 recibieron la alerta sobre un infante lesionado por la mordedura de un perro en el callejón Simón Morúa y avenida 56. En su testimonio, la madre del menor, identificada como Ruth Esther, de 41 años, declaró que su hijo se encontraba jugando afuera de una tienda de abarrotes.

En ese momento, la mujer escuchó los gritos de ayuda por parte del pequeño, por lo que al salir de su vivienda, encontró que un can de raza pitbull, color gris con blanco, estaba mordiendo a la víctima en una de sus piernas. La fémina intentó retirar al perro; sin embargo, al notar que presentaba un comportamiento agresivo, tuvo que pedir apoyo de vecinos del sector para detener la agresión y poner a salvo a su vástago.

Personal de Control Animal Municipal aseguró al perro.

De acuerdo con residentes de la zona, el dueño del perro responde al nombre de Sergio, aunque señalaron que desconocen en dónde. Es por ello que personal de Departamento de Control Animal Municipal aseguró al animal, mientras que paramédicos de Cruz Roja llevaron a Edri 'N' a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde los especialistas valoraron que presenta lesiones que tardan más de 15 días en sanar, las cuales no ponen en riesgo su vida.

Tras la valoración, personal médico determinó que el niño sufrió dos heridas tipo avulsión en pierna derecha, de aproximadamente 4 y 5 centímetros, además de una lesión penetrante en pierna izquierda producida por pieza dental del perro (colmillo). El caso quedó detallado en el Informe Policial homologado (IPH) con el que las autoridades locales harán el deslinde de responsabilidades. Hasta el momento se desconoce el paradero del dueño del animal.

