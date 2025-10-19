Persigue a su sobrino con cuchillo en mano en el poblado Miguel Alemán; hombre es detenido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un trágico hecho familiar sucedió en días recientes en el poblado Miguel Alemán en Hermosillo, esto cuando un hombre de 51 años fue detenido por agentes municipales, ya que persiguió a su sobrino de 17 años con un cuchillo en mano. Cabe señalar que el problema de violencia familiar en Sonora es grave, ya que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de enero a mayo de 2025 se registraron dos mil 837 carpetas por dicho delito.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:50 de la tarde, en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Insurgentes del poblado Miguel Alemán, donde vecinos alarmados llamaron a la policía al ver al adulto amenazando al menor con un arma blanca y persiguiéndolo.

Los elementos de la Policía Municipal de Hermosillo llegaron al lugar y encontraron al sujeto de 51 años, identificado como Miguel Ángel 'N', corriendo detrás del adolescente con un cuchillo de 28 centímetros en la mano derecha. Los agentes intervinieron de inmediato y lograron detenerlo antes de que lastimara al joven. Afortunadamente, el joven no resultó con lesiones, por lo que no fue necesario que se les llamara a los paramédicos de la Cruz Roja.

Miguel Ángel 'N' fue trasladado a los separos municipales, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Hasta el momento de la publicación de esta nota no se ha revelado qué motivó la agresión; solo se presume que es relacionado con un problema familiar, lo que habría terminado en este desencuentro entre el tío y el sobrino. Serán las autoridades quienes lleven a cabo la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades de los hechos.

Detienen a hombre por encerrar a su pareja durante tres días

En otro caso de violencia familiar, se dio a conocer que un sujeto tuvo durante tres días encerrada a su pareja, por lo cual fue detenido. Se trata de Abraham 'N', que desde el pasado 15 de octubre mantuvo encerrada a una mujer de 43 años de edad y también la golpeó en el rostro y en diferentes partes del cuerpo. Los hechos se dieron en Hermosillo.

