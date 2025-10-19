A punta de pistola, sujeto despoja de su vehículo a conductor de aplicación en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante los primeros minutos de este domingo 19 de agosto, autoridades de seguridad respondieron a un reporte por el robo de vehículo en la colonia La Cholla, de Hermosillo. El automóvil, propiedad de un conductor que labora para una aplicación de transporte, fue localizado poco tiempo después en la movilización de los cuerpos policiales. El suceso se registró aproximadamente a las 00:01 horas en las calles Tordo y Tormes.

De acuerdo con el informe, el conductor, identificado como Rafael, de 26 años de edad, se encontraba estacionado en su unidad de trabajo cuando fue abordado por un sujeto. Según la declaración proporcionada a los agentes que atendieron el llamado, el responsable fue descrito como un hombre de unos 35 años, de complexión robusta y tez morena. El individuo vestía ropa de color verde y presentaba lo que parecían ser manchas de sangre a la altura del abdomen.

Utilizando un arma de fuego, amenazó al conductor y lo obligó a entregar el vehículo para después huir del lugar. Tras esto, se implementó un operativo coordinado entre la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). La búsqueda se intensificó debido a que en la zona se habían reportado disparos de arma de fuego momentos antes, lo que sugería que el sospechoso podría estar herido y huyendo de un suceso previo.

El despliegue de las unidades permitió la pronta localización del automóvil, el cual fue recuperado minutos después abandonado en otro punto. El caso fue transferido a la autoridad investigadora correspondiente para continuar con las diligencias, recabar pruebas y dar seguimiento a la carpeta de investigación con el fin de esclarecer completamente los hechos y dar con el responsable.

#Seguridad | Sorprenden a dos jóvenes con pistolas y narcótico en Hermosillo; uno es menor de edad uD83DuDEA8https://t.co/gxE6tppJ6n — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 19, 2025

Fuente: Tribuna