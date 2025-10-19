Rescatan a mujer ciclista atrapada bajo vehículo tras ser atropellada en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 19 de octubre, se registró un accidente vial en las inmediaciones de la colonia Miguel Hidalgo, al norte e Hermosillo que requirió la movilización de cuerpos de emergencia. Una mujer, quien se desplazaba a bordo de una bicicleta, resultó lesionada tras ser atropellada por una camioneta tipo pickup. Debido a esto, la ciclista terminó atrapadas debajo del vehículo.

Testigos en el lugar alertaron a las autoridades sobre la situación, precisando que, aunque la afectada no había sido alcanzada directamente por los neumáticos de la unidad, se encontraba entre el pavimento y la estructura baja delantera de la camioneta, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Al sitio acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, equipados con unidades de rescate urbano y pesado.

El protocolo de extracción implementado por los rescatistas priorizó la seguridad de la víctima, pues inicialmente, se procedió a la estabilización total del vehículo para anular cualquier riesgo de movimiento accidental durante las maniobras. Una vez asegurada la escena, el personal utilizó herramientas de elevación para alzar la unidad lo suficiente y liberar el espacio donde se encontraba la mujer, que resultó con varias heridas.

Gracias a la coordinación de los servicios de emergencia, la ciclista fue extraída y entregada a paramédico de Cruz Roja. Tras una valoración inicial en el sitio, fue asegurada en una camilla y trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Por su parte, agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaron control de la escena para realizar las diligencias periciales conducentes y determinar las responsabilidades del incidente.

La víctima pudo ser rescatada y trasladada a un hospital

Fuente: Tribuna