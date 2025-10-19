Salió de su casa en Empalme y no ha vuelto; joven de 19 años lleva 4 días desaparecido

Empalme, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de localización para dar con el paradero de Carlos Daniel Martínez Avendaño, un joven de 19 años de edad que fue reportado como desaparecido en el municipio de Empalme. De acuerdo con el reporte oficial, no se sabe nada de él desde el pasado miércoles 15 de octubre de 2025. Desde ese día, su familia desconoce su ubicación y teme por su integridad física.

Según la información difundida en la ficha de búsqueda, Carlos Daniel fue visto por última vez en calles de la colonia Villa Dorada, ubicada en el mencionado municipio. Es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.70 metros, pesa 60 kilogramos, tiene el cabello castaño claro y corto, piel blanca y ojos color café. Como seña particular, se dijo que tiene cicatrices en el rostro a consecuencia de la varicela. Al momento de su desaparición no se especificó la vestimenta que portaba.

La información será usada de manera anónima. 'Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar'", expresó la Comisión de Búsqueda a través de una publicación que realizó en sus redes sociales oficiales.

Las autoridades estatales solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar información que ayude a encontrarlo. Cualquier dato, por más pequeño que parezca, puede ser reportado al número telefónico 662 229 73 69 o a las líneas de emergencias del 911, así como a través de las redes sociales de la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora, quienes mantienen activo el protocolo correspondiente para ubicar al joven lo antes posible.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a CARLOS DANIEL MARTINEZ AVENDAÑO.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Empalme pic.twitter.com/9GOJz0cbqw — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) October 19, 2025

Desaparece joven cajemense

Hace unos días, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A. C. reportó la desaparición de Francisco Javier Portillo López. Francisco Javier se encuentra desaparecido desde el jueves 16 de octubre en Ciudad Obregón, Sonora, por lo que sus familiares, así como el colectivo de búsqueda, solicitan ayuda de la ciudadanía para encontrarlo. En un supuesto mensaje de un familiar del joven, se denunció que se lo llevaron con rumbo desconocido y desde ese momento no sabe nada referente a su paradero.

#Seguridad | Desaparece joven en Ciudad Obregón; reportan que se lo llevaron y no se sabe nada de él uD83EuDDD1uD83CuDFFBuD83DuDEA8https://t.co/fOl2lVZkTw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 18, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui