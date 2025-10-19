Sorprenden a dos jóvenes con pistolas y narcótico en Hermosillo; uno es menor de edad

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de las labores de patrullaje y vigilancia estratégica en Hermosillo, elementos de la Policía Preventiva realizaron la detención de dos individuos en la colonia Coloso, una acción que culminó con el aseguramiento de armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas. El operativo tuvo lugar durante la tarde de ayer sábado 18 de octubre, alrededor de las 17:30 horas, en las calles Jorge Valencia Jullierat y Luis Encinas.

En esa ubicación, los oficiales detectaron la presencia de dos personas, quienes al notar la proximidad de la unidad policial, intentaron escapar de la autoridad emprendiendo la huida a fuerza de carrera hacia una zona elevada. Gracias a la pronta reacción de los agentes, se logró interceptar a los sujetos metros más adelante. Los detenidos fueron identificados como Alberto Alejandro ‘N’, de 19 años de edad, y si acompañante de 17 años.

Tras aplicar los protocolos de revisión correspondientes, se les localizaron dos armas tipo pistola calibre .40 milímetros, junto con 17 cartuchos útiles. Asimismo, se les encontraron 15 dosis de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina. Ambos individuos, junto con el material bélico y los narcóticos decomisados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación pertinente y determinar su situación legal.

Apenas ayer se informó que durante un operativo conjunto entre autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, un hombre identificado como Luis Alberto 'N', de 73 años de edad, fue capturado durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia Centro, de Hermosillo. Esto forma parte de las acciones coordinadas para combatir el narcomenudeo en la capital sonorense, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

A través de un boletín informativo difundido en redes sociales, se detalló que, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal de Hermosillo, se concretó la detención y el aseguramiento de diversos indicios relacionados con delitos contra la salud. El sospechoso, así como el material asegurado, fue presentado ante la autoridad competente.

Fuente: Tribuna