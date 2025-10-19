Tenía 22 años y era de Ciudad Obregón: Identifican a víctima de homicidio en vivienda de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, noche de este sábado 18 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, en coordinación con personal del Ejército mexicano, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Valle Verde, en el suroriente de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado dentro de una vivienda. Este hecho violento dejó una víctima mortal, la cual ta fue identificada.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, sábado 18 de octubre, alrededor de de las 17:35 horas, tiempo local, cuando un grupo armado irrumpió en una vivienda ubicada sobre la calle Coral, entre Zafiro y San Ignacio de Loyola. Según versiones preliminares, la víctima intentó escapar mientras era perseguida por los presuntos sicarios, quienes accionaron sus armas en repetidas ocasiones, provocándole severas heridas.

Identifican a víctima de homicidio en Ciudad Obregón

El joven fue identificado como Ángel Gabriel P. L., de 22 años de edad, residente de la misma colonia donde ocurrieron los hechos. Su cuerpo quedó dentro del inmueble con múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, mientras sus agresores huyeron hacia una dirección desconocida. Vecinos que escucharon la intensa balacera dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

A la brevedad llegaron a la escena elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal militar, quienes acordonaron el área con cintas restrictivas para iniciar el procesamiento de la escena. El sitio fue entregado a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes recolectaron diversos casquillos percutidos y levantaron indicios que serán analizados como parte de las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley, mientras que las autoridades ministeriales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este hecho violento.

