TRÁGICO accidente en Sonora: Choque frontal en Caborca deja un muerto y varios heridos

Caborca, Sonora.- La madrugada de este domingo 19 de octubre de 2025, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora y personal de Servicios de Emergencia desplegaron un operativo en la carretera Caborca–La Y Griega, luego de que se reportara un grave accidente vehicular. Este fatal siniestro dejó como saldo una persona sin vida y al menos siete lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos se registraron poco después de las 02:00 horas, tiempo local, cuando una camioneta tipo van perteneciente a una empresa de transporte de personal impactó de frente contra un automóvil sedán a la altura del kilómetro 22. El fuerte golpe ocasionó severos daños en ambas unidades y dejó atrapados a varios pasajeros dentro de ambos vehículos.

El accidente ocurrió la madrugada de este domingo. Foto: Facebook

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Caborca, así como oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Guardia Nacional División Caminos.

También llegaron a la escena elementos de la Cruz Roja de Caborca, La Y Griega y Pitiquito, quienes realizaron maniobras de extracción para liberar a los heridos y posteriormente trasladarlos a hospitales de la región. Según señalaron, entre las personas lesionadas se encontraban trabajadores que se dirigían a su jornada laboral y ocupantes del vehículo particular. Al momento, autoridades locales confirmaron que una persona perdió la vida en el lugar; hasta el momento no se ha revelado su identidad.

Mientras, personal de Tránsito Municipal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acordonó la zona para iniciar con los peritajes y determinar las causas del accidente.

Según las primeras versiones, una posible invasión de carril o el exceso de velocidad habrían provocado la colisión, aunque será la autoridad ministerial la que confirme la mecánica del siniestro. El tramo carretero fue cerrado parcialmente durante varias horas para permitir las labores de rescate, levantamiento de evidencias y retiro de las unidades siniestradas. Se recomienda a la población conducir con precaución.

Fuente: Tribuna del Yaqui