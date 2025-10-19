Trágico accidente en Sonora: Mujer muere en choque en carretera internacional por intentar dar vuelta en U

Nogales, Sonora.- Un trágico accidente vial tuvo lugar este domingo 19 de octubre de 2025 en la carretera internacional en Nogales, el cual tristemente dejó una mujer sin vida y al menos otras dos personas lesionadas. Se trata de un percance vial más en Sonora, la tercera entidad con más accidentes de este tipo para finales de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento de publicación de esta nota, el choque fue frontal entre dos vehículos tipo sedán en una de las intersecciones que conectan a la carretera, debajo del puente que conduce al recinto fiscal y al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 5, en Nogales. Al sitio acudieron elementos del Escuadrón de Rescate y Emergencia (E.R.E.) y del Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja que acudieron para brindar atención a los heridos, realizar labores de rescate y asegurar la zona. Cuando la ayuda llegó al lugar, desafortunadamente, la mujer ya había muerto y no pudieron hacer mucho por ella. Socorristas de la Cruz Roja trasladaron a dos personas lesionadas a recibir atención médica a hospitales de la ciudad.

Mujer pierde tras choque en carretera internacional en Nogales

Información extraoficial apunta a que el vehículo, propiedad de la persona que falleció, dio vuelta en U tras internarse a los carriles de norte a sur, provocando ser impactado por otro vehículo sedán, proyectándose ambos fuera de los carriles de circulación. Serán las autoridades correspondientes las encargadas de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. De momento no han dado a conocer la identidad de las personas que están involucradas en el accidente. Por las imágenes que se han dado a conocer vía redes sociales, se puede ver que el impacto fue tremendo, ya que los vehículos implicados, por lo menos dos, quedaron destrozados.

Por más de 40 minutos el paso por la zona estuvo lento, ante el cierre por el terrible accidente. Ante los hechos, las autoridades vuelven a hacer un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar las señales de tránsito, así como tomar conciencia de los hechos y no poner en riesgo su vida ni la de los demás.

Fuente: Tribuna del Yaqui