Usó pistola y líquido inflamable para asaltar frutería en Hermosillo; ya está en prisión

Hermosillo, Sonora.- Un hombre identificado como Jesús Ramón 'N', de 47 años de edad, enfrentará un proceso penal por su presunta participación en el robo con violencia a una frutería de la ciudad de Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó pruebas suficientes ante un juez de control para que se autorizara la continuación de la investigación mientras el imputado permanece en prisión preventiva.

Los hechos en cuestión ocurrieron el 10 de mayo de 2025 en un establecimiento comercial ubicado en la colonia Privadas del Bosque. Según la carpeta de investigación, ese día, la rutina del negocio fue interrumpida por la irrupción de un sujeto que utilizó tácticas de intimidación para cometer el atraco. De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, el individuo ingresó al local portando no solo un arma de fuego, sino también un un líquido inflamable.

Esta fue una estrategia diseñada para generar un nivel máximo de temor en la víctima. Con el arma y el recipiente con el líquido, amenazó a una empleada del lugar, a quien, según los testimonios, empujó hacia la zona de la bodega mientras le exigía el dinero recaudado de las ventas del día. Ante el riesgo para su integridad física, la trabajadora cedió a las demandas y le entregó la cantidad de 29 mil 108 pesos en efectivo.

Una vez con el dinero en su poder, el agresor huyó del lugar a pie, dejando a la empleada afectada en el suelo. Tras esto, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las diligencias correspondientes. El trabajo de investigación permitió identificar a Jesús Ramón 'N' como el probable responsable, lo que llevó a un juez a emitir una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada por los agentes ministeriales.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación y presentó las evidencias recabadas. Al valorarlas, el juez consideró que existían bases sólidas para vincular a proceso al acusado. Además, se determinó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar, al considerar que su libertad podría representar un riesgo para el desarrollo adecuado del proceso judicial.

