Violenta noche en Ciudad Obregón: Asesinan a joven de 21 años en la Villa del Sol

Ciudad Obregón, Sonora.- Las armas de fuego se hicieron sonar una vez más en Ciudad Obregón, pues se registró el asesinato de un joven la noche de este domingo 19 de octubre de 2025 en la colonia Villa del Sol. Con este homicidio ya son 20 los asesinatos que se contabilizan en el mes, de acuerdo con datos del recuento periodístico.

Los hechos sucedieron poco después de las 20:50 horas de este domingo, cuando el joven de 21 años se desplazaba en una bicicleta por la calle Águila y, al llegar a la esquina de la calle Tabasco, fue atacado por sujetos armados; no se sabe cuántos son específicamente, pero se habla de por lo menos dos atacantes.

El joven recibió por lo menos dos disparos, por lo que cayó de su bicicleta, quedando tirado en la acera. Aunque paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar, no pudieron hacer mucho por él, porque ya no tenía signos vitales, y cubrieron el cuerpo con la sábana de color azul.

Los elementos de la Policía Municipal, que fueron los primeros respondientes, se encargaron de delimitar la zona. Posteriormente, llegaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional (GN); tras ello, arribó Servicios Periciales por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que comenzaron con el levantamiento de los indicios para después llevar el cuerpo al Servicio Médico Forense.

De acuerdo con testigos visuales de los hechos, el joven responde al nombre de Giovanni A. y tenía 21 años; según lo que dijeron, era vecino del sector y bastante conocido. De los posibles responsables de esta nueva agresión armada no se sabe nada hasta el momento. Se espera que en las próximas horas las autoridades compartan información, según lo que la investigación correspondiente lo permita.

Piden ayuda para localizar a Jesús Esteban Esquer Armenta

En otro hecho de inseguridad, se está pidiendo ayuda para localizar a Jesús Esteban Esquer Armenta, quien fue reportado como desaparecido este domingo pasado 19 de octubre de 2025 en la zona urbana de la comisaría Marte R. Gómez, popularmente conocida como Tobarito. Las personas que cuenten con información sobre su posible paradero pueden comunicarse de manera anónima y confidencial al número telefónico 644 127 7784, o bien, enviar un mensaje directo a la página oficial de Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C.

