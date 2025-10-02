Además de Adán Augusto: ¿Qué otros políticos de Morena han sido vinculados al narco?

Ciudad de México.- Desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus agremiados se presentaron ante la sociedad mexicana con la promesa firme de acabar con viejas prácticas políticas de corrupción y complicidad criminal. Previo y durante su gestión, AMLO aseguró que su gobierno representaría un "verdadero cambio" para el país; sin embargo, con el paso de los años se han destapado presuntos nexos entre políticos morenistas y miembros del crimen organizado.

Estas acusaciones no son nuevas, pero actualmente estos casos han cobrado relevancia gracias a las denuncias presentadas por la oposición, reportajes de medios nacionales e internacionales y filtraciones de informes de inteligencia. Entre los señalamientos más importantes se encuentran los supuestos vínculos del senador Adán Augusto López con el cártel de La Barredora, injerencia en delitos de huachicol y lavado de dinero. No obstante, los afectados han negado su complicidad en este tipo de ilícitos.

A pesar de esto, un sector de la prensa y gran parte del electorado observa con preocupación cómo algunos de los señalados se mantienen en el ejercicio del poder mientras se llevan a cabo los procesos. Para Morena, la credibilidad del proyecto depende en buena parte de cómo maneje estas acusaciones, a la vez que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha desestimado muchas de esas acusaciones y ha dicho que la Fiscalía General de la República (FGR) será quien determine la validez de las mismas.

Adán Augusto López Hernández

En julio del 2025, el Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una denuncia penal contra el morenista por presuntos vínculos con el grupo criminal de La Barredora durante su periodo como gobernador de Tabasco. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad durante el periodo de Adán Augusto, fue detenido y extraditado a México al ser señalado como el fundador de la organización criminal, aunque el exsecretario de Gobernación de López Obrador se ha deslindado de dichas acusaciones.

uD83DuDD34 La diputada federal suplente por el PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó una solicitud de juicio político contra el senador Adán Augusto, con el objetivo de que el funcionario pueda ser investigado por su posible participación con el grupo criminal La Barredora durante su… pic.twitter.com/RbVVMZpWGh — El Universal (@El_Universal_Mx) September 22, 2025

Américo Villarreal Anaya

El gobernador de Tamaulipas ha sido vinculado a operadores de grupos criminales que operan en su estado, incluido Gerardo Teodoro Vázquez, mejor conocido como 'El Gerry', un supuesto operador financiero del Cártel del Noroeste. 'El Gerry' ha sido señalado de financiar la campaña política que llevó a Villarreal a ganar la gubernatura de Tamaulipas. Incluso, Francisco García Cabeza de Vaca, su antecesor, lo señaló por presuntos nexos con Sergio Carmona, 'El Rey del Huachicol'.

Rubén Rocha Moya

En medio de la disputa territorial que existe en Sinaloa, el gobernador ha sido blanco de múltiples señalamientos por presuntos vínculos con grupos criminales. Hace unos meses, la revista Proceso obtuvo un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), documento en que se liga a Rocha Moya con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa que es liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Implican a Rubén Rocha con 'Los Chapitos'



El gobernador de Sinaloa y los hijos del 'Chapo' aparecen en volantes que fueron esparcidos en #Culiacán y #Mazatlán



También están el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de #Badiraguato, José Paz López (ambos de Morena) pic.twitter.com/uoiStUHpgj — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 27, 2024

Marina del Pilar Ávila

A través de diversas narcomantas, la gobernadora de Baja California ha recibido amenazas por parte de grupos criminales para cumplir con presuntos acuerdos pactados. El senador panista, Ricardo Anaya, ha señalado a Marina del Pilar por tener una red de huachicol fiscal, sugirieron que el retiro de su visa se debió por temas relacionados al lavado de dinero y tráfico ilícito, lo cual ha sido desmentido por la mandataria estatal.

Andrés Manuel López Beltrán

En agosto del presente año, 'Andy' López Beltrán, secretario de Organización Nacional de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el diputado panista Federico Döring Casar. La querella lo señala por presuntos delitos relacionados con el huachicol fiscal, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalamientos que involucran también a su hermano Gonzalo 'Bobby' López Beltrán.

El tristemente célebre @lopezobrador_ y "Andy" López Beltrán dejaron en ridículo a Morena. Su verdadero legado es la hipocresía, la corrupción, los negocios turbios y el huachicol.



Que les quede claro: ¡no van a destruir este país, y mucho menos a la oposición! Somos muchos los… pic.twitter.com/MowOe95ZuM — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui