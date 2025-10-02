Agresor en casa: Cae adulto mayor por abusar de su pariente menor de edad en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Un hombre llamado Roberto 'N', de 65 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso penal por el delito abuso agravado cometido en perjuicio de una menor de edad de 14 años. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos sucedieron el 16 de septiembre de 2025, cuando el acusado cometió los delitos señalados, en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Sonora, en Navojoa.

En ese momento, la joven se encontraban en uno de los cuartos del domicilio, a donde el sujeto entró y cometió el abuso aprovechando la confianza depositada en él al ser pariente de la víctima. Tras la denuncia en su contra, las autoridades realizaron las diligencias legales correspondientes. Luego de reunir las evidencias suficientes, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación le ejecutaron una orden de aprehensión.

Una vez ante el juez de control, se formuló imputación y, posteriormente en la reanudación de la audiencia, Roberto 'N' fue vinculado a proceso penal. Además el juez decretó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar, hasta que su situación legal sea esclarecida. La Fiscalía de Sonora indicó que continuará trabajando para "sancionar a los responsables de estos delitos graves que atentan contra menores de edad".

Vinculado a proceso hombre de 65 años por delito de abuso sexual agravado y violación agravada



-La víctima es una menor de 14 años de edad de identidad reservada



Boletín completo: https://t.co/XQ01OhNzC6 pic.twitter.com/H5AM4xYePE — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 2, 2025

En otro hecho reciente ocurrido en Navojoa, un hombre identificado como Jan Everardo 'N', de 18 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal por el delito de violencia familiar, por razón de género, cometido en agravio de una mujer de 18 años, quien era su pareja sentimental. Datos recabados en las investigaciones establecieron que el crimen sucedió el pasado 22 de agosto en un domicilio de la colonia Aeropuerto.

El sujeto agredió física, verbal y psicoemocionalmente a la víctima embarazada, a quien intimidó con un cuchillo de cocina, amenazándola con extraerle al bebé con dicha arma. Posteriormente, el 26 de agosto, en el mismo domicilio, Jan Everardo 'N' volvió a agredir a la fémina con golpes y amenazas de muerte, intentando además incendiar la vivienda al manipular un cilindro de gas y prender fuego a un colchón en una de las recámaras.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora