Alerta Ciudad Obregón: Autoridades atienden un incendio en vivienda de la colonia Centro

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este jueves 2 de octubre de 2025, personal de seguridad y socorristas se movilizaron hacia la colonia Centro de Ciudad Obregón, Sonora, para atender el reporte sobre el incendio en una vivienda abandonada del sector. El siniestro generó pánico entre los vecinos de la zona, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, además de que el fuego fue controlado y eso evitó que se esparciera a los domicilios aledaños.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 08:50 horas de este jueves en una propiedad que se encuentra ubicada sobre la calle Zacatecas, entre Jesús García y Niños Héroes. Hasta el momento se desconocen las posibles causas que originaron el percance, por lo que se espera que las autoridades competentes proporcionen un informe más detallado en las próximas horas.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme se presentaron en el lugar como primeros respondientes, quienes realizaron las inspecciones necesarias para asegurarse que ninguna persona se encontrara al interior de la casa. Posteriormente, los uniformados solicitaron la intervención por parte del Cuerpo de Bomberos. Una vez en el sitio, los socorristas realizaron las maniobras necesarias para controlar las llamas y revisaron la segunda planta del domicilio para descartar mayores riesgos.

Bomberos y policías municipales atendieron el siniestro.

Se incendia vehículo en la salida norte de Ciudad Obregón

En otro hecho registrado la tarde del miércoles 1 de octubre, una camioneta Ford Explorer, de color verde y modelo atrasado, se incendió y se consumió totalmente cuando circulaba sobre la Carretera Federal México 15, en el tramo norte de Ciudad Obregón. Los primeros informes indican que el incidente se suscitó cerca del Centro de Reinserción Social (Cereso) y frente a las instalaciones de la Universidad Vizcaya de las Américas.

Para atender la emergencia, elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme y agentes de la Policía Municipal, así como personal de la Guardia Nacional división Caminos, acudieron al área para atender la situación. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) también se presentaron en la zona, mientras que peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las primeras indagatorias del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui