Alerta de búsqueda en Hermosillo: Reportan desaparición de la menor Mayrín Alejandra

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió este jueves una ficha de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de la adolescente Mayrín Alejandra Mendívil Muñoz, de 14 años de edad, de quien se desconoce su paradero. De acuerdo con el expediente, la joven fue vista por última vez el día 1 de octubre de 2025 en el municipio de Hermosillo, Sonora.

En ese momento, la joven salió de su domicilio ubicado en la colonia El Chapingo, del ejido La Victoria. Desde esa fecha, familiares y amigos no han tenido contacto con ella. Con base en la información proporcionada por las autoridades, sus características físicas son complexión delgada, con una estatura aproximada de 1.52 metros y un peso de 48 kilos. Su piel es morena, tiene el cabello liso, medio y en color castaño oscuro.

Asimismo, es de ojos grandes en color café, y boca mediana con labios gruesos. Como seña particular que puede ayudar a su identificación, se informó que tiene una cicatriz en la rodilla izquierda. La Comisión de Búsqueda hizo un llamado a la comunidad para colaborar y reportar cualquier dato que pueda contribuir a la investigación. La información será usada de manera anónima para garantizar la seguridad de quien la proporciona.

Correo electrónico: comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx

Teléfono: 6622297369

Cabe mencionar que otra jovencita se encuentra extraviada en el municipio de Cajeme. La Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora, el pasado 30 de septiembre, difundió en sus fuentes oficiales la búsqueda de una adolescente. La institución encargada de investigar este tipo de situaciones confirmó que el pasado 24 de septiembre fue vista por última vez la joven de 17 años identificada como Melany Lizbeth Ramos López.

Es necesario mencionar que, hasta el momento se desconoce por completo la zona exacta en la que pasaron los hechos. En cuanto a sus datos generales, Melany Lizbeth es de piel morena clara, cabello castaño oscuro, largo y ondulado. Tiene boca pequeña y labios delgados. Sus ojos son cafés y grandes, mide aproximadamente 1.60 metros y pesa alrededor de 55 kilos. Como seña particular, cuenta con un lunar en el lado derecho de la nariz.

Fuente: Tribuna