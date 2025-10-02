Arrestan a dos presuntos 'tiradores' en Ciudad Obregón; llevaban envoltorios de droga

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora reveló este jueves que intensificó sus operativos para garantizar la tranquilidad de los habitantes de Ciudad Obregón. Estas acciones, enfocadas en la prevención y el combate directo al delito, tienen como objetivo principal retirar de circulación sustancias ilícitas que representan un grave riesgo para la salud y la paz social, respondiendo a las denuncias ciudadanas.

Como resultado, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) reportó la detención de dos individuos en distintas colonias de la ciudad. Durante un recorrido de vigilancia en la colonia Primavera, los agentes arrestaron a Roberto 'N', quien fue encontrado en posesión de cuatro envoltorios que contenían una sustancia con las características de un narcótico. Asimismo, en patrullajes por la colonia Libertad, se realizó la detención de Raúl 'N'.

A este individuo se le decomisaron seis dosis de un material similar. Ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para la investigación correspondiente. La SSP señaló que la presencia de los grupos operativos de la Policía Estatal es permanente en la región. También exhortó a la comunidad a ser parte activa de esta estrategia, utilizando la línea de denuncia anónima 089 y el número de emergencias 911.

Los envoltorios de presunta droga decomisados por autoridades

Cabe recordar que hace unos días, un hombre llamado Alán Eduardo 'N', de 18 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, así como del delito de narcomenudeo; el juez además le impuso prisión preventiva. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que el crimen sucedió el día 9 de septiembre de 2025.

El acusado, en compañía de un copartícipe, se presentó aproximadamente a las 21:00 horas en un domicilio ubicado en la colonia Valle Verde, de Ciudad Obregón, donde trató de privar de la vida a Luis 'N', de 41 años, realizándole diversos disparos de arma de fuego que le causaron lesiones de gravedad. Sin embargo, no logró su cometido debido a la reacción evasiva de la víctima, quien salió corriendo hacia el interior del domicilio y se resguardó.

Fuente: Tribuna