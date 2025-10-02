Asesinan a empresario en autopista Oaxaca-México; indagan asalto como principal móvil

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) comunicó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de un empresario ganadero de nombre Gregorio 'N', cuyo cuerpo fue localizado sin vida la madrugada de este jueves 2 de octubre en el interior de su vehículo. El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones de la caseta de peaje de la autopista Oaxaca - México.

Fuentes oficiales confirmaron que el descubrimiento se produjo tras recibir un reporte sobre un automóvil detenido de manera inusual en la zona. Al llegar al lugar, los cuerpos de seguridad corroboraron que el conductor, quien presentaba una herida por proyectil de arma de fuego, ya no contaba con signos vitales. En declaraciones posteriores, el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que el equipo de investigación trabaja sobre dos hipótesis.

La línea de investigación más sólida apunta a un posible asalto con el objetivo de despojar a la víctima de sus pertenencias. No obstante, las autoridades no han descartado la posibilidad de que se tratara de un ataque directo, por lo que se analizan todas las vertientes del caso. Como parte de las diligencias, la FGE comenzó el análisis de las grabaciones de las cámaras de vigilancia del tramo Asunción Nochixtlán - San Pablo Huitzo, en Oaxaca.

De igual forma, se inició la búsqueda y citación de posibles testigos que pudieran aportar información clave para determinar si el empresario viajaba solo o acompañado en el automóvil vehículo Volkswagen Jetta de color blanco, así como para reconstruir sus últimos movimientos. De manera extraoficial se dice que la víctima posiblemente se dirigía a Puebla, cuando fue atacado.

Rodríguez Alamilla señaló el compromiso de la institución para que este hecho no quede impune. Asimismo, precisó que el tramo carretero donde ocurrió el homicidio no presenta una alta incidencia delictiva. Aclaró que los asaltos a transportistas se han concentrado históricamente en la zona limítrofe con el Estado de Puebla, donde recientemente se desarticuló una célula criminal conocida como Los Rojos, dedicada a este tipo de ilícitos.

