Baleado y maniatado, localizan cadáver cerca de una universidad al poniente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un reporte a las líneas de emergencias alertó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno sobre la presencia de un cuerpo sin vida al poniente de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que se trata de una persona de sexo masculino, quien fue hallado con impactos de bala, el rostro cubierto, tenía una férula en la pierna izquierda, además de que se encontraba amarrado de manos y pies.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el hallazgo ocurrió la mañana de este jueves 2 de octubre de 2025 cerca de una universidad, la cual se ubica en las inmediaciones de la central camionera de Culiacán, en el sector Tres Ríos. Hasta el momento se desconoce la identidad del hoy occiso, únicamente trascendió que es de complexión regular y tez morena. Además se dijo que vestía una playera de color azul y pantalón de mezclilla.

Una llamada que se recibió a través del 9-1-1 indicaba que cerca de la universidad de la zona, en una vialidad en construcción, estaba el cadáver de un hombre, por lo que elementos de la Secretaría de Marina que recibieron el reporte se trasladaron al sitio", explicó el medio anteriormente citado.

Luego de confirmar el descubrimiento del cadáver, los uniformados se encargaron de resguardar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Peritos de la dependencia estatal, así como agentes investigadores, se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y será resguardado por el Ministerio Público competente.

Se confirma saldo blanco

Con respecto al primer día del mes de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó saldo blanco en cuanto a homicidios dolosos en Sinaloa. En su reporte diario, la dependencia señaló que la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró siete denuncias, mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas abrió dos carpetas de investigaciones por el delito de privación de la libertad personal.

Fuente: Tribuna del Yaqui