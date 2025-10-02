Capturan a tres menores sicarios y un adulto en Acapulco; iban armados y con drogas

Acapulco, Guerrero.- Durante un operativo realizado el pasado miércoles 1 de octubre, fuerzas de seguridad federales y estatales lograron la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas a actividades delictivas en el puerto de Acapulco, Guerrero. El operativo tuvo lugar en un inmueble de la sección Marina Diamante, ubicado en la colonia Diamante Aeropuerto, una de las zonas de más alto desarrollo turístico de la ciudad.

La acción ocurre dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que promueve la colaboración de autoridades para desarticular grupos generadores de violencia. En esta ocasión, participaron activamente elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Guerrero.

Durante la movilización, el personal de seguridad aseguró diversos objetos que serán integrados como evidencia en la investigación. Entre lo decomisado se encuentra un arma larga, junto con cinco cargadores y 77 cartuchos útiles de distintos calibres. Además, se incautaron 16 bolsas que contenían hierba seca con características de la marihuana y 191 dosis de una sustancia granulada, presuntamente la droga sintética conocida como crystal.

También se confiscaron cinco equipos de telefonía celular y un vehículo tipo camioneta. Fuentes oficiales señalaron que los detenidos son presuntos integrantes de la célula delictiva denominada Los Rusos, considerada un brazo operativo del Cártel de Sinaloa. Se destacó que esta operación representa un avance en los esfuerzos por inhibir las actividades de reclutamiento de menores de edad atribuidas a dicho grupo en la región.

Tanto los individuos detenidos como los materiales asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica de los implicados.

