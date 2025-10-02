Descartan crimen: Rafael Ángel habría muerto por caída accidental en cerro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó de manera oficial la identidad del cuerpo localizado el pasado 30 de septiembre en las inmediaciones del Cerro de la Cementera, en Hermosillo. Mediante pruebas de ADN, se determinó que corresponde a Rafael Ángel Amarillas Baldenegro, un joven de 24 años de edad cuya desaparición se había reportado desde el 17 de septiembre.

El hallazgo tuvo lugar a las 8:40 horas en la zona conocida como Vado del Río. Tras el reporte, personal de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo. Los primeros análisis forenses, incluyendo la autopsia de ley, han arrojado luz sobre las circunstancias del deceso. Según el informe pericial, la causa de la muerte fue un traumatismo severo.

La principal línea de investigación apunta a que estas lesiones fueron consecuencia directa de una caída desde una altura considerable, una hipótesis que se alinea con la geografía del lugar donde fue encontrado. Un dato relevante aportado por la Fiscalía de Sonora es que en la necropsia no se observaron signos de violencia externa que sugieran la participación de terceras personas en el hecho.

Esta evidencia refuerza la teoría de un posible accidente, aunque se esperarán los dictámenes periciales finales para cerrar esta línea de investigación. La identidad de Rafael Ángel coincidió con una carpeta de investigación por persona desaparecida que se encontraba activa. No obstante, en las declaraciones recabadas por la autoridad, familiares del joven señalaron que este se había ausentado de su domicilio por voluntad propia.

Dicha información orientó las labores de búsqueda bajo un protocolo de localización y no de un posible secuestro. Previo al hallazgo, se realizaron extensas jornadas de búsqueda en el Cerro de la Cementera los días 20, 21, 25 y 26 de septiembre. En la última de estas jornadas se contó con la colaboración del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Finalmente, el cuerpo fue avistado gracias al uso de un dron operado por civiles que se encontraban en la zona.

Madres Buscadoras De Sonora nos unimos a la pena que embarga la familia amarillas Baldenegro por la gran pu00e9rdida de ... Posted by Madres Buscadoras De Sonora on Thursday, October 2, 2025

Dichas personas fueron quienes dieron aviso a las autoridades, permitiendo la ubicación precisa y la recuperación del cuerpo. La FGJES señaló que continuará con las diligencias necesarias para completar el expediente y concluir la investigación en estricto apego a la legalidad, brindando certeza jurídica sobre el fallecimiento de Rafael Ángel.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora