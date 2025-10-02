Detienen a miembro del Ejército tras agredir a joven en Yucatán; lo atacó con arma blanca

Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán confirmó la detención de un individuo de 35 años de edad, quien portaba una identificación militar, como presunto implicado en un incidente que dejó a un hombre herido por arma blanca. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este domingo en una zona habitacional al sur de la ciudad. El operativo se activó tras recibir un reporte al número de emergencias 911.

Se alertó sobre una alteración del orden en el fraccionamiento San Nicolás del Sur, de Mérida. Al llegar a la calle 133 por 34, los agentes de la SSP localizaron a una persona con una herida de bala. De inmediato, se solicitaron los servicios de emergencia y el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. La víctima presentó una lesión con orificio de entrada y salida en la ingle derecha y permanece bajo custodia policial mientras se recupera.

Como parte de las primeras diligencias en el lugar de los hechos, el personal de investigación y servicios periciales aseguró un casquillo percutido calibre 9 milímetros, así como un vehículo que se presume está vinculado al suceso. Estos elementos serán integrados a la carpeta de investigación para el esclarecimiento del caso. Gracias a la movilización y las indagatorias iniciales, las autoridades lograron identificar y ubicar al presunto responsable.

El sujeto, identificado con las iniciales R.O.G., fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE). Será esta instancia la encargada de efectuar el proceso legal correspondiente para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, la 32 Zona Militar, con sede en Mérida, no ha emitido ninguna comunicación oficial respecto a la posible vinculación del detenido con la institución castrense.

La SSP reconoció la colaboración ciudadana como un factor clave para la pronta respuesta y destacó el profesionalismo de sus agentes. Asimismo, la dependencia reiteró el llamado a la población para reportar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas 9-1-1 (emergencias) y 089 (denuncia anónima), reforzando el compromiso de trabajo coordinado entre las autoridades estatales, ministeriales y federales para mantener la seguridad en la entidad.

Fuente: Tribuna