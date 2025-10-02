Encuentran fosa clandestina con seis cuerpos en Guanajuato; recuperan identificaciones

Irapuato, Guanajuato.- El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Hasta Encontrarte confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de Molinos de Santa Ana, Guanajuato. Como resultado de una jornada de búsqueda iniciada tras recibir un reporte anónimo, el grupo localizó los restos de seis personas: cinco hombres y una mujer. Este descubrimiento representa un paso crucial en la ardua labor de las familias que buscan a sus seres queridos.

Dentro de los protocolos de la brigada, se realizó una inspección del sitio, lo que permitió identificar características clave para la posible identificación de las víctimas. Según informó el colectivo, dos de los cuerpos presentan tatuajes visibles, elementos que han sido documentados fotográficamente y difundidos a través de sus redes sociales con la esperanza de que alguien pueda reconocerlos y aportar información valiosa.

Junto a los restos humanos, se encontraron pertenencias personales que podrían ser determinantes para esclarecer las identidades. Entre los objetos recuperados se incluyen teléfonos celulares, gorras, diversas prendas de vestir, carteras, anillos, pulseras y un juego de llaves de automóvil. La presencia de estos artículos no solo ofrece pistas sobre quiénes podrían ser las víctimas, sino que también sirve como un testimonio de las vidas interrumpidas.

De particular importancia fue el hallazgo de varias credenciales y documentos. El colectivo inició un proceso de cotejo inicial, cruzando la información de estos documentos con las fichas de búsqueda existentes. Aunque dejaron en claro que la presencia de una credencial en el lugar no confirma que pertenezca a uno de los cuerpos hallados, sí establece un vínculo directo de esa persona con el sitio.

No sabemos si sean personas que van a salir en este lugar, o por lo menos nos damos cuenta que aquí estuvieron y que aquí están sus pertenencias", señalaron en su comunicación.

uD83DuDC80 Localizan 6 cuerpos en fosa clandestina en Irapuato. El hallazgo fue realizado por el colectivo Hasta Encontrarte en una finca abandonada de la comunidad Molino de Santa Ana, tras un reporte anónimo. #Seguridad #Irapuato pic.twitter.com/QhBDEAMaWE — ZONA MICROONDAS (@ZMicroondas) October 2, 2025

Los documentos encontrados:

Una credencial a nombre de José María Calderón Tapia.

Una tarjeta de circulación vehicular de Marcela Berenice Calderón Domínguez.

Una credencial de la Caja Popular Mexicana perteneciente a María Guadalupe Aguilar Estrada.

Una tarjeta de asegurados que podría corresponder a Víctor Manuel Delgado, cuyo nombre coincide con una ficha de búsqueda activa.

Una ficha con fotografía a nombre de Emilio, que presenta similitudes con la ficha de búsqueda de Emilio Muñiz Álvarez.

La tarde de ayer fue localizada una fosa clandestina en el municipio de #Irapuato

en la calle 20 de Noviembre, en la comunidad Molino de Santa Ana, el lugar ya se encuentra acordonado, fueron localizados restos humanos.

El colectivo hasta encontrarte publicó las fotografías de… pic.twitter.com/V1oh3zg5ZL — Arely Pimentel (@arelypimentelOF) October 2, 2025

A través de sus redes sociales, Hasta Encontrarte ha transparentado su labor mediante publicaciones y videos que documentan el proceso de excavación. En estas grabaciones, las integrantes del colectivo, quienes son madres, hermanas e hijas buscando a sus propios familiares, reiteran su compromiso. "Nosotros trabajamos porque queremos encontrarlos", afirmó una de ellas, destacando que su labor es voluntaria y no persigue ningún fin de lucro.

El colectivo hizo un llamado a la sociedad para compartir de forma anónima cualquier información sobre posibles puntos de inhumación clandestina. Al mismo tiempo, enfatizaron que su único objetivo es la localización y el regreso digno de las personas desaparecidas.

Fuente: Tribuna