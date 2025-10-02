Era limpiavidrios: Con armas largas, asesinan a Francisco Manuel al oriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este jueves 2 de octubre de 2025, un hombre que ejercía el oficio de limpiavidrios murió tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Miguel Hidalgo, al oriente de Culiacán. Trascendió que el hoy occiso se encontraba laborando en un conocido crucero, cuando gatilleros aparecieron en el lugar y le arrebataron la vida con detonaciones de arma larga, esto frente a una gasolinera del mencionado sector.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el afectado fue identificado preliminarmente como Francisco Manuel 'N', de 44 años de edad y originario del poblado La Noria, perteneciente a la sindicatura de Imala. El homicidio se registró frente a una estación de servicios que se sitúa sobre la avenida Antonio Nakayama, a unos metros del bulevar Francisco I. Madero, en la referida colonia.

El asesinato de este hombre es el segundo registrado en menos de dos horas en diferentes sectores de la ciudad de Culiacán. El primero fue en las inmediaciones de la central camionera de la capital sinaloense que se localiza en el sector Tres Ríos", explicó el medio anteriormente citado.

A través de una denuncia a las líneas de emergencias del 9-1-1, las diferentes corporaciones policíacas fueron alertadas, por lo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se movilizaron hacia la ubicación como primeros respondientes. Asimismo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Ejército Mexicano, Policía Municipal de Culiacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arribaron al sitio.

La escena del crimen quedó acordonada y resguardada por autoridades de los distintos niveles de gobierno, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes en el área. Trascendió que peritos de la dependencia estatal localizaron decenas de casquillos de arma larga, al parecer de fusil R15 calibre .223 milímetros. Finalmente, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la autopsia de ley y será resguardado hasta que sea reclamado oficialmente.

Versiones extraoficiales indican que el limpiavidrios intentó resguardarse y corrió hacia los baños de la gasolinera; sin embargo, fue alcanzado por los proyectiles y quedó tirado boca abajo sobre la rampa de acceso al área de servicios, perdiendo la vida de forma instantánea.

Fuente: Tribuna del Yaqui