Fuerte incendio en Hermosillo: Dos vehículos y una casa resultan afectados por el fuego

Hermosillo, Sonora.- Un fuerte incendio registrado durante la mañana de este jueves al norte de Hermosillo dejó como saldo la pérdida total de dos automóviles y daños en la cochera de una vivienda. A pesar de la intensidad del fuego, las autoridades confirmaron la ausencia de personas lesionadas. El suceso ocurrió aproximadamente a las 11:30 horas sobre la calle Huépac, entre Simón Bley y Arizona, en la colonia Los Jardines.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Bomberos de Hermosillo, el fuego se originó en una camioneta estacionada, por causas que aún se investigan. La rápida alerta de los vecinos a la línea de emergencias 911 permitió la pronta movilización de los equipos de auxilio. Sin embargo, para cuando llegaron, las llamas ya se habían propagado a un segundo vehículo y habían alcanzado la cochera de una casa contigua.

Dicha propiedad, en estado de abandono, presentaba acumulación de basura y maleza, lo que facilitó la combustión y el avance del fuego. El personal de Bomberos implementó las maniobras de extinción de manera eficaz, logrando controlar el incendio y evitando que se extendiera a otras viviendas. Posteriormente, elementos de Seguridad Pública Municipal resguardaron la zona para facilitar las labores y garantizar la seguridad de los transeúntes.

Una vivienda y un palmera también se vieron afectadas

Este no es el primer incendio de un vehículo ocurrido recientemente en Hermosillo. La noche del pasado lunes 29 de septiembre se reportó que un automóvil sedán se incendió en las inmediaciones de la colonia Olivares, al norte de la ciudad. De acuerdo con los reportes iniciales, el percance se originó debido a una presunta falla mecánica, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Según datos proporcionada por personal del Departamento de Bomberos, el hecho se registró aproximadamente a las 19:30 horas, en el cruce de las calles José S. Healy y Cíbuta. En su testimonio, el propietario declaró que el carro presentó problemas durante su trayecto y mencionó que, al momento de intentar arrancarlo de nueva cuenta, se percató de que comenzó a salir humo del motor. Finalmente, bajó de la unidad mientras esta se prendía en llamas.

Fuente: Tribuna