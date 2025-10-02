FUERTE VIDEO: Hombre es noqueado por piedrazo en la cabeza durante intensa pelea al sur de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El fuerte video que capta la intensa pelea entre un joven y un adulto circula en redes sociales. El hecho se ha viralizado rápidamente por la gravedad de las acciones, ya que el sujeto de menor edad golpeó al otro con una piedra de gran tamaño en el rostro y cabeza, y lo dejó inconsciente. El suceso tuvo lugar en una parada de camión en Hermosillo, la tarde de ayer miércoles 1 de octubre.

En el material visual se puede ver que es la parada que se encuentra en Periférico Sur y Ganaderos. Al principio se ve cómo el sujeto de mayor edad intenta golpear al otro con lo que parece una cadena, y lo persigue durante varios segundos. Tras esto, el joven toma una piedra de gran tamaño y sale corriendo; al verse perseguido por el señor, le lanza la piedra a la cabeza y este cae noqueado al suelo.

Hombre es noqueado por piedrazo en la cabeza durante intensa pelea al sur de Hermosillo

Cruz Roja informó que acudieron al sitio para brindar ayuda al adulto de 57 años, pero este se negó a recibirla y dijo que se trasladaría al médico por sus propios medios. La Policía Municipal de Hermosillo informó que trabaja para obtener más información de los hechos para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comience una investigación que permita esclarecer lo sucedido. En redes sociales, la sociedad de Hermosillo ha expresado su preocupación ante esta pelea y ha destacado que el joven actuó en defensa propia; sin embargo, no hay más información de lo que sucedió previamente a lo que se ve grabado en el video de 40 segundos.

ud83dudfe1 Le quiso pegar con un chicote y el otro le decu00eda que lo soltaru00e1 y que a mano limpia, pues don chicote no le hizo caso... Posted by ChinoVisa Comunica on Thursday, October 2, 2025

Violencia sin control

En otros hechos, cabe señalar que durante la madrugada de este jueves 2 de octubre se registró el asesinato de un sujeto en la colonia El Ranchito, entre las calles Jorge Valencia e Irrigación, al sur de la capital de Sonora. Se dio a conocer que extraoficialmente la persona asesinada respondía al nombre de Carlos. Con este asesinato ya se registran cuatro homicidios en los dos días que van del mes.

También la noche del lunes se registró el asesinato de otra persona en la colonia Las Lomas; un sujeto fue atacado mientras circulaba a bordo de su vehículo. Hasta ahora no hay información de parte de las autoridades, pero se sabe que las investigaciones sobre los hechos ya comenzaron.

Fuente: Tribuna del Yaqui