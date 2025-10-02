Infracción de tránsito los delató: Detienen a pareja con 574 dosis de droga en Hermosillo

Miguel Alemán, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), arrestaron a dos personas que fueron encontradas en posesión de una importante cantidad de narcóticos en la comunidad de Miguel Alemán, municipio de Hermosillo. El arresto fue el resultado de las labores de vigilancia implementadas por el Gobierno de Sonora para inhibir los delitos en la región.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado lunes 29 de septiembre, cuando los agentes de la PESP y elementos del Ejército Mexicano realizaban patrullajes preventivos. En las calles 12 Norte y Aquiles Serdán, de la colonia Centro, los oficiales observaron un vehículo Nissan Tsuru que circulaba excediendo los límites de velocidad permitidos. Por ello procedieron a marcarle el alto al conductor para realizar una inspección.

Al momento de la revisión del automóvil, en el que viajaban Julián 'N' y Susana 'N', las autoridades localizaron un total de 574 envoltorios que contenían presuntas sustancias ilícitas. El hallazgo se desglosó en 182 paquetes con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, y 392 envoltorios adicionales que contenían una sustancia de aspecto granulado, presumiblemente un narcótico sintético.

Ante el hallazgo, ambos individuos fueron detenidos en el lugar. Posteriormente fueron puestos, junto con la materia asegurada y el vehículo que conducían, a disposición de la agencia del Ministerio Público en la ciudad de Hermosillo. Dicha autoridad será la encargada de integrar la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica de los implicados y realizar los análisis periciales de las sustancias decomisadas.

Los envoltorios de presunta droga incautada en el acto

Estos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora se mantienen activos para fortalecer la paz en el Estado. En su comunicado la dependencia reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y exhortó a la población a colaborar mediante la denuncia anónima de actividades delictivas a través de la línea 089, o bien, reportando emergencias al número 911.

Fuente: Tribuna