Justicia para Alma: Cae feminicida que ocultó su cadáver en obra negra de la Narvarte, CDMX

Ciudad de México.- Este jueves 2 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó la detención de Febronio C., señalado como responsable del feminicidio de Alma Sánchez, la joven que fue reportada como desaparecida en junio pasado y cuyo cuerpo fue localizado en un inmueble de la colonia Narvarte Oriente, en la alcaldía Benito Juárez de la capital mexicana.

De acuerdo con las autoridades locales, el hallazgo ocurrió semanas después de que familiares denunciaran la desaparición de la joven Alma en la CDMX. Tras diversas diligencias de investigación, agentes ministeriales localizaron los restos de la víctima en una construcción asegurada por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea). El cadáver estaba oculto en un espacio entre muros de la obra negra, lo que permitió confirmar que se trataba de un feminicidio.

Febronio “N”, probable responsable del feminicidio una mujer localizada sin vida en un inmueble de la colonia Narvarte Oriente, fue aprehendido por agentes de la PDI este miércoles 1 de octubre en Poza Rica, Veracruz, en colaboración… pic.twitter.com/joYlbUcfMd — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 2, 2025

Las indagatorias apuntaron de manera directa hacia Febronio C., pareja sentimental de la víctima, identificado como el presunto responsable de este lamentable homicidio en la capital mexicana. Con base en la evidencia recabada, la FGJ solicitó la colaboración de autoridades estatales para dar con su paradero.

Después de varios meses de investigación, el sujeto fue ubicado en Poza Rica, estado de Veracruz. El miércoles 1 de octubre, personal de la FGJ-CDMX, en coordinación con la Fiscalía General de esa entidad (FGE), implementó un operativo que permitió su captura. Posteriormente, fue trasladado a la CDMX e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedará a disposición de un juez de control.

El feminicida fue turnado a la FGJ-CDMX. Foto: Twitter

La dependencia capitalina precisó que se recabaron elementos suficientes para sustentar la acusación por feminicidio, con base en las pruebas forenses y testimoniales que señalan a Febronio C. como autor material del asesinato. Además, se detalló que el proceso judicial ya fue iniciado, por lo que el detenido enfrentará las imputaciones correspondientes en audiencia inicial.

La FGJ-CDMX reiteró su compromiso de mantener acciones firmes en contra de la violencia de género y de reforzar la coordinación con otras fiscalías del país para garantizar la detención de responsables que intenten evadir la justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui